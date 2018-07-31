Мужчина сам пришёл к приставам и погасил долг по алиментам

Мужчина из Рыбинска не платил ребёнку алименты и накопил 285 тысяч рублей долга. Гасить долг он и не собирался: от приставов скрывался, а из имущества у него была только машина. Так и бегал, пока не решил авто продать.

При оформлении сделки в ГИБДД отказали в переоформлении права собственности, поскольку приставы наложили на это запрет.

— Мужчина сам пришёл в отдел и заявил, что хочет оплатить задолженность, — рассказали судебные приставы. — Как только деньги поступили на депозит, приставы сняли ограничения с автомобиля. Все 285 тысяч перечислили ребёнку.

Приставы рассказали, как заставляют родителей-алиментщиков гасить долги перед детьми. Самые действенные методы.

