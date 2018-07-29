«Если психика слабая, закройте глаза». В Ярославле ради шоу подожгли человека
29 июля 2018 14:54
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В Ярославле в выходные показали опасное шоу. В город приехал театр каскадеров из Брянска.
Шоу получилось зрелищным — машины превращались в трансформеров. Огромные автомобиль давили маленькие легковушки, как консервные банки. Машины даже летали.
Но участвовали не только машины.
— Если психика слабая, закройте глаза! — предупреждал ведущий перед некоторыми номерами. И не зря. Чтобы удивить зрителей, каскадёры даже подожгли человека. Конечно, он был в защитном костюме, но зрелище, действительно, не для слабонервных.
Фото: Марина Коробова
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