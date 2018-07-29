Каскадер полыхал на стадионе «Локомотив»

В Ярославле в выходные показали опасное шоу. В город приехал театр каскадеров из Брянска.



Шоу получилось зрелищным — машины превращались в трансформеров. Огромные автомобиль давили маленькие легковушки, как консервные банки. Машины даже летали.

ДТП, только без жертв, к счастью

Но участвовали не только машины.

Полёт легковушки

— Если психика слабая, закройте глаза! — предупреждал ведущий перед некоторыми номерами. И не зря. Чтобы удивить зрителей, каскадёры даже подожгли человека. Конечно, он был в защитном костюме, но зрелище, действительно, не для слабонервных.