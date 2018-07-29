Вода теплая, но опасная

Мэрия Ярославля выпустила предупреждение для горожан — о запрете купания. Воду в реках и прудах считают опасной.

— По информации управления Роспотребнадзора по Ярославской области, качество воды в водоемах города Ярославля не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, в связи с этим купание в водоемах города запрещено, — сообщают в мэрии.



Ох, без купания придется нелегко — синоптики-то обещают аномальную жару.