В разгар жары власти запретили ярославцам купаться
29 июля 2018 11:26
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Мэрия Ярославля выпустила предупреждение для горожан — о запрете купания. Воду в реках и прудах считают опасной.
— По информации управления Роспотребнадзора по Ярославской области, качество воды в водоемах города Ярославля не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, в связи с этим купание в водоемах города запрещено, — сообщают в мэрии.
Ох, без купания придется нелегко — синоптики-то обещают аномальную жару.
Фото: Александра Савельева
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