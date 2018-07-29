В Ярославском районе перевернулся «Рено»: два человека пострадали
28 июля 2018 22:06
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Сегодня вечером в Ярославском районе возле деревни Зяблицы «Рено-Логан» вылетел с дороги в кювет. Машина перевернулась и приземлилась на крышу.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой помощи.
— В аварии получили травмы два человека, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Состояние пострадавших людей уточняется.
На Малой Пролетарской улице сегодня опрокинулся мотоцикл. В ДТП не обошлось без травм.
Фото: МЧС
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