На месте работали спасатели

Сегодня вечером в Ярославском районе возле деревни Зяблицы «Рено-Логан» вылетел с дороги в кювет. Машина перевернулась и приземлилась на крышу.



На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой помощи.



— В аварии получили травмы два человека, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.



Состояние пострадавших людей уточняется.



На Малой Пролетарской улице сегодня опрокинулся мотоцикл. В ДТП не обошлось без травм.

