Легковушка протаранила дорогую иномарку

Очень неприятное ДТП для владельца легковушки «Рено» случилось в Ярославле. Он на своей машине врезался в очень дорогой «Ягуар».

Авария случилась накануне на развязке в Дзержинском районе Ярославля, ведущей к Ленинградскому проспекту.

— ДТП на развязке у магазина «Караута», видимо, «Рено-Логан» сегодня сильно расстроился, вряд ли его страховки хватит на ремонт «Ягуара», — сочувствуют водители в сообществе «Первый ярославский автопортал». — А если страховки и вовсе нет, то ипотека тут только в помощь.

Однако мнения ярославцев об этой аварии разделились. Некоторые предположили, что это подставное ДТП, потому что у дорогой иномарки не было номеров.

В эти выходные в лобовом столкновении на М-8 погибли два человека.