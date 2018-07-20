Автобусу дали испытательный срок

В Ярославле появился автобус, у которого нет ступенек, чтобы подняться в салон. Пол в этом автобусе низко к земле, чтобы в салон могли спокойно заехать инвалиды и родители с детскими колясками.

— Такой автобус в нашем городе пока новинка, — говорит начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский. — Если его работа не вызовет нареканий, то мы будем обновлять подвижной состав в том числе и такими моделями.



Подниматься по ступенькам больше не надо



Автобус выехал в первый рейс по маршруту 93-Г и бесплатно довез пассажиров от Ярославля-Главного до Очапков.



На испытание новому транспорту дали месяц. Если все будет хорошо, такой автобус будет возить и по городу.

