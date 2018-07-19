Упавший на трассе М-8 грузовик испортил день дорожникам
19 июля 2018 17:55
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Сегодня на трассе М-8 в Ярославской области случилась авария. На одном из ремонтируемых путепроводов опрокинулся грузовик.
Фура «Скания» завалилась на бок, перекрыв собой часть ремонтируемой дороги.
— Водитель фуры уснул за рулём. Сам он не пострадал. Зато компании подрядчика нанёс большой ущерб. Его машина повредила конструкции на дороге, — рассказали очевидцы аварии.
ДТП собрало пробку на трассе, где и так затруднён проезд из-за ремонта.
Фото: Денис Пермяков
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