Упавшая фура помешала дорожникам

Сегодня на трассе М-8 в Ярославской области случилась авария. На одном из ремонтируемых путепроводов опрокинулся грузовик.

Фура «Скания» завалилась на бок, перекрыв собой часть ремонтируемой дороги.

— Водитель фуры уснул за рулём. Сам он не пострадал. Зато компании подрядчика нанёс большой ущерб. Его машина повредила конструкции на дороге, — рассказали очевидцы аварии.

ДТП собрало пробку на трассе, где и так затруднён проезд из-за ремонта.