Депутат облдумы сейчас находится в СИЗО

Депутат Ярославской областной думы Павел Дыбин второй месяц находится в следственном изоляторе. Туда его поместил суд до 22 июля. По версии следствия, депутат и бизнесмен получил коммерческий подкуп, участвуя в аукционе от мэрии Ярославля. Обвинение депутату предъявили 24 мая.

На чём попался Павел Дыбин, мы подробно писали тут.

На личной странице Павла Дыбина в Facebook появилась публикация о том, что он ждёт писем от друзей.

— Как вы знаете, сейчас со мной достаточно трудно связаться. Однако такая возможность есть: написать мне можно с помощью сервиса «ФСИН-письмо» — службы отправки электронных сообщений. Для этого нужно зайти на сайт и заполнить специальную форму. Не забудьте поставить галочку рядом с пунктом «Я хочу получить ответ на это письмо», тогда я смогу ответить вам на электронную почту. Буду очень рад получить ваши письма и обязательно всем отвечу! Ваш Павел Дыбин.



В комментариях друзья депутата оставляют ему слова поддержки и желают не падать духом.