Двор покрасили в цвета бразильского флага
Двор покрасили в цвета бразильского флага

— Это халтура! — кричат ярославские общественники, глядя на ремонт двора у дома № 57 по улице Володарского. Этот двор прославился в Ярославле тем, что рабочие во время ремонта раскрасили его в цвета бразильского флага. Само благоустройство делали по программе «Решаем вместе» во время чемпионата мира по футболу FIFA.

Но халтура вылезла быстро 
Но халтура вылезла быстро 

Подрядчик тогда объяснил, что дело не в футболе, а в ярких цветах, которые восполняют нехватку зелени в ярославских дворах. Но красота длилась недолго. 

— Во дворе стоят лужи. На парковочной площадке они занимают всё пространство. А всё из-за стандартного нарушения наших подрядчиков — не выведена разуклонка асфальта, — считает общественник Андрей Трифонов. — Бордюрный камень прокрашен неравномерно, и местами краска уже отваливается. А металлические заборчики покрашены краской по железу без грунтовки, сварные места не прокрашены. 

Лужи после дождя никуда не уходят 
Лужи после дождя никуда не уходят 

Ещё одна претензия у ярославцев к укладке грунта на откосе при въезде во двор. Земля здесь уложена на песок без геосетки и основы. И она уже начала сползать.

— Несколько дождей, и грунт смоет, — уверен Андрей Трифф. 

Дождями уже вымывает неграмотно уложенный грунт 
Дождями уже вымывает неграмотно уложенный грунт 

Как уточнил 76.ru в проектном офисе программы «Решаем вместе», подрядчика ещё можно заставить переделать этот двор.

— Проекты с «косяками» принимать не будем. Если есть нарушения, несоответствие проектно-сметной документации, подрядчик должен будет все устранить до подписания актов. Ещё бывают ошибки проекта, не всегда виноват подрядчик, — рассказывает руководитель проектного офиса программы Евгений Чуркин. 

А так выглядит новенький забор 
А так выглядит новенький забор 

Жители Ярославля всё чаще замечают, что ремонт дворов по этой губернаторской программе выходит им боком. Так, в одном из отремонтированных дворов благоустройство больно ударило по голове: там на мужчину свалилась сушилка для белья