Деньги свалились как снег на голову

Житель Ярославля выиграл в лотерею «Рапидо» 1 728 426 рублей. Счастливчик купил билет за 150 рублей. Теперь победителю всего лишь осталось забрать свой выигрыш. К сожалению, узнать, кто этот счастливчик, скорее всего, не получится.



— Победители лотереи подписывают соглашение о неразглашении, — рассказали нам на «Почте России».



Напомним, совсем недавно житель Рыбинска также выиграл в лотерею большую сумму денег. Может быть, тоже сыграть?

