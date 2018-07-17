Сорвал куш: ярославец выиграл в лотерею почти два миллиона рублей
17 июля 2018 15:58
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Житель Ярославля выиграл в лотерею «Рапидо» 1 728 426 рублей. Счастливчик купил билет за 150 рублей. Теперь победителю всего лишь осталось забрать свой выигрыш. К сожалению, узнать, кто этот счастливчик, скорее всего, не получится.
— Победители лотереи подписывают соглашение о неразглашении, — рассказали нам на «Почте России».
Напомним, совсем недавно житель Рыбинска также выиграл в лотерею большую сумму денег. Может быть, тоже сыграть?
Фото: Александра Савельева
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