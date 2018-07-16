В Ярославле обещают такую жару, что люди на улице начнут самовоспламеняться! На самом деле нет. 26 и 27 июля к нам приедет шоу каскадёров и подожжёт себя.

Они подожгут сами себя

Организаторы уверены, что экстремальные трюки нам понравятся. Уже 28 и 29 июля вместо каскадёров веселить ярославцев приедут машины-трансформеры. Самые настоящие, как из фильма о роботах-инопланетянах «Трансформеры».

Ещё больше о предстоящем шоу мы писали здесь.

— Его зовут Вазблби. Он совсем молодой, собрали его этой зимой. И сразу на гастроли, — рассказывает один из организаторов шоу каскадёров Павел Раков. — Собран на базе американского тягача «Фредлайнер».

Машина-трансформер Вазблби

В высоту Вазблби достигает внушительных размеров, трансформер встаёт на 14,5 метра.