Сгорело уже сто машин: почему в Ярославле массово поджигают автомобили

Машины сгорают за несколько минут

В Ярославле начались ночи горящих авто. С начала июня почти ни одна ночь не обходится без того, чтобы во дворе какого-нибудь дома не загорелась машина, а то и сразу несколько.

То, что машины стали чаще гореть, подтвердили и в МЧС.

— С начала этого года в Ярославской области горело 100 машин, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период было 75 таких пожаров.

По сводке пожарной службы, за 2 с половиной недели в Ярославле загорелось 18 машин, сколько из них пострадало от поджогов, пока сказать сложно — по большинству ещё идут проверки.

Трудно поверить, что такая серия горящих авто — случайна. Не из картона же сделаны автомобили. Тем более в одном из случаев на видео с полыхающим авто попали поджигатели. Так значит, если машины горят, значит, это кому-нибудь нужно? Есть версия, что автомобили поджигают из-за денег. Она — основная среди автовладельцев Ярославля.

— Горят машины тех, кто занимался обналичкой, — рассказал источник 76.ru. — Таких людей достаточно много. В связи с усилившейся работой банков и налоговой службы, счета блокируются, люди не могут выполнить свои обязательства перед клиентами. А те в свою очередь жгут машины. Потом могут начать жечь дома.

Как обезопасить свой автомобиль

— Необходимо как можно меньше вносить изменений в конструкцию: музыка, сабвуферы, сигнализация, лампы. Или доверять данные работы специалистам. Периодически проверять электропроводку, особенно на старых автомобилях и автомобилях после ДТП. Полностью обезопасить автомобиль от самовозгорания можно, только снимая клеммы аккумулятора, — рассказали сотрудники ярославской автомастерской «Гаражъ».

Снятые клеммы, конечно, не спасут, если машину поджигают целенаправленно. Обезопасить свою машину от такого, к сожалению, никак. Как правильно действовать в случае поджога, рассказал руководитель Федерации автомобилистов России в Ярославле Темур Абдуллаев:

— Вызывать пожарных, полицию, искать камеры видеонаблюдения. Советую ставить камеры во дворах. И чем чётче изображение, тем лучше.