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Проблема
Сгорело уже сто машин: почему в Ярославле массово поджигают автомобили
18 июня 2018 15:55
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В Ярославле начались ночи горящих авто. С начала июня почти ни одна ночь не обходится без того, чтобы во дворе какого-нибудь дома не загорелась машина, а то и сразу несколько.
То, что машины стали чаще гореть, подтвердили и в МЧС.
— С начала этого года в Ярославской области горело 100 машин, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период было 75 таких пожаров.
По сводке пожарной службы, за 2 с половиной недели в Ярославле загорелось 18 машин, сколько из них пострадало от поджогов, пока сказать сложно — по большинству ещё идут проверки.
Трудно поверить, что такая серия горящих авто — случайна. Не из картона же сделаны автомобили. Тем более в одном из случаев на видео с полыхающим авто попали поджигатели. Так значит, если машины горят, значит, это кому-нибудь нужно? Есть версия, что автомобили поджигают из-за денег. Она — основная среди автовладельцев Ярославля.
— Горят машины тех, кто занимался обналичкой, — рассказал источник 76.ru. — Таких людей достаточно много. В связи с усилившейся работой банков и налоговой службы, счета блокируются, люди не могут выполнить свои обязательства перед клиентами. А те в свою очередь жгут машины. Потом могут начать жечь дома.
Запись с камеры наблюдения во дворе дома на улице Волгоградской помогла быстро найти двух поджигателей машин. В ночь на 15 июня они облили бензином и подожгли машину, но от огня пострадали и два припаркованных рядом автомобиля. Правоохранителям поджигатели рассказали, что уничтожили авто из мести, якобы владелец был должен крупную сумму.
Как обезопасить свой автомобиль
— Необходимо как можно меньше вносить изменений в конструкцию: музыка, сабвуферы, сигнализация, лампы. Или доверять данные работы специалистам. Периодически проверять электропроводку, особенно на старых автомобилях и автомобилях после ДТП. Полностью обезопасить автомобиль от самовозгорания можно, только снимая клеммы аккумулятора, — рассказали сотрудники ярославской автомастерской «Гаражъ».
Снятые клеммы, конечно, не спасут, если машину поджигают целенаправленно. Обезопасить свою машину от такого, к сожалению, никак. Как правильно действовать в случае поджога, рассказал руководитель Федерации автомобилистов России в Ярославле Темур Абдуллаев:
— Вызывать пожарных, полицию, искать камеры видеонаблюдения. Советую ставить камеры во дворах. И чем чётче изображение, тем лучше.
Фото: МЧС
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