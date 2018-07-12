Сначала в деталях аварии разбирались инспекторы Госавтоинспекции, а потом суд

Суд закончил рассматривать дело о ДТП, которое произошло на 6 километре трассы Иваново — Ярославль. Там грузовой тягач выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус с людьми.



— В автобусе ехали в служебную командировку в Казань работники ярославского предприятия, — рассказали в ярославском отделении Фонда социального страхования России. — В результате аварии двое пассажиров микроавтобуса получили тяжёлые травмы и двое погибли.



Суд признал виновным в случившемся водителя тягача. Теперь он должен выплатить 3 миллиона 200 тысяч рублей, чтобы специалисты ФСС возместили ущерб пострадавшим и погибшим. Также ближайшие 4 года мужчине предстоит провести в колонии. Кроме того, родственники погибших подали иск в суд на возмещение морального вреда и должны получить около 1 миллиона 500 тысяч рублей.



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