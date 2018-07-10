Любовь Сурова руководила Кировским и Ленинским районами

Сегодня в информационных лентах появилась информация об увольнении главы Кировского и Ленинского районов Ярославля Любови Суровой.



— Любовь Сурова сейчас находится в отпуске, — рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля. — Заявление об увольнении она не писала. Отдел кадров о подобных решениях она также не уведомляла.



Сама чиновница на телефонные звонки корреспондентов 76.ru не ответила. Кстати, это уже не первый раз, когда в интернете появляется информация об увольнении Любови Суровой. В прошлые разы сообщения об этом оказались уткой.



В должности главы двух центральных районов города Любовь Сурова работает с августа прошлого года. До прихода в мэрию она занимала должность заместителя уполномоченного по правам ребенка Ярославской области Михаила Крупина.