Чиновники пообещали облагородить берега малых рек

В Ярославле чиновники встретились с общественниками-экологами и разрешили покритиковать действия властей. Разговор зашёл о реках региона. Причём не только о Волге и Которосли, но и об их маленьких притоках. Разговор зашёл слишком далеко, и активистов было не остановить.



— Нужно восстанавливать реки, создавать и парковые, и прибрежные территории у Которосли, Дунайки, Норы и Урочи, — заявили члены группы по разработке экополитики Роман Фомичёв и Евгений Чуркин. — Сейчас их берега находятся в удручающем состоянии и практически не используются горожанами. Кроме того, значительная часть Волги до сих пор недоступна ярославцам.



Чиновники, которые пришли на встречу, выслушали все мнения и пообещали проработать идеи общественников. Сотрудники правительства Ярославской области пошли ещё дальше и заявили, что всё это вполне реализуемо. Так что стоит полагать, что в ближайшее время в Ярославле приведут в порядок берега у малых рек.



А ещё недавно в Ярославле депутаты догадались, что много мусора — это плохо. Они решили ограничить ввоз отходов из соседних регионов.

