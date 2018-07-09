Последствия дневного ливня в Ярославле оказались глобальными. Центральные улицы залило водой по колено, а на железнодорожном вокзале Ярославль-Главный залило подземный переход к путям.

Из перехода на вокзале уже несколько часов откачивают воду

— Переход перекрыли, но снаружи видно, что не пройти, там асфальт даже не проглядывает из-под воды, — рассказала Марина Бородина, которая отправлялась на электричку до Данилова. — Говорят, что откачивают давно, и всё не могут откачать.

Пассажиров временно пускают через служебные переходы

Воду из перехода выкачивают на площадь у вокзала, которую сегодня тоже значительно подтопило. Даже троллейбусы здесь ехали почти по фары в воде. Временно людей пропускают на пути через служебные надземные переходы.

Больше всего досталось от ливня сегодня центру Ярославля, местами в воде глохли автомобили: обо всех последствиях тропического дождя читайте здесь.