Балки от здания рухнули на дорогу, по которой ходят люди

Жители Красного Перекопа с ужасом наблюдают, как в Петропавловском парке разваливается памятник культуры и истории.



— От дома Карзинкиных отвалились балки, — прислали в редакцию 76.ru фотографии местные жители. — Очень жаль здание с такой историей. Возможно, балка упала впоследствии грозы. Но она и до этого там почти не держалась. А по дорожке ходят люди — много детей, мамы с колясками.



Дворянская усадьба была построена ещё до Карзинкиных, при прежних владельцах — предположительно Яковлевых. Уже позже здесь жил управляющий фабрикой. В советские времена здесь были детский сад, больница и туберкулёзный диспансер. К концу 80-х годов здание было в хорошем состоянии. А потом уже стало разрушаться.

Андрей Карзинкин — купец 1-й гильдии, потомственный почётный гражданин, благотворитель. В 1857 году купил Ярославскую Большую мануфактуру. При нём построили новые корпуса на берегу Которосли, а старые здания полотняной фабрики разобрали на кирпич и камень. По плану 1847 года, на территории полотняной фабрики Яковлевых находились каменная церковь Петра и Павла, каменные постройки, деревянные строения, английский сад, пруды. В начале XX века территория сада использовалась владельцами под дачу. Территория от церкви Петра и Павла, от въездных ворот до здания бывших казарм для рабочих, была доступна для отдыха только хозяевам дачи и их гостям. Лишь раз в году, на Пасху, открывались все ворота и в парк допускались все желающие. Усадьба с постройками (включая «дачу Карзинкиных») с 1995 года является памятником Федерального значения.

— В 90-е здесь стали мародёрствовать местные жители — разрушили кафельные печи и перекрытия, — рассказал заместитель председателя общества охраны памятников и культуры Вячеслав Лётин. — Сейчас город теряет часть уникального ансамбля, который формировался с XVII по начало XX века. Это пруды, собор, парк и как раз это здание. Без него здесь будет брешь. Но чиновники именно это здание почему-то не воспринимают как часть ансамбля и как значимый памятник.

Дом начал разрушаться в 90-е годы

А ещё в центре Ярославля незаконно начали разрушать исторический памятник — Усадьбу Шапулиных-Сорокиных. Теперь здание могут отобрать у собственника.

