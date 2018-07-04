Маленький революционер. Сотрудница «Почты России» рассказала правду о своей работе. И попало всем

Виктория Смирнова рассказала о работе почты как есть и стала звездой интернета

— Я чувствую себя маленьким революционером, — скромно улыбаясь за стойкой почты, говорит 22-летняя Виктория Смирнова из Ярославля. За несколько дней она стала звездой интернета, рассказав пользователям Twitter о том, как работает на «Почте России» за 13,6 тысячи рублей (не забудьте вычесть подоходный налог!).

В личном аккаунте девушка несколько дней делала возмутительные публикации об ужасных условиях труда, мизерной зарплате всех сотрудников почтового отделения, диких переработках и о том, как сотрудникам почты приходится самим обеспечивать себя всем, вплоть до лампочек, ручек и туалетной бумаги.



Девушку поддерживают интернет-пользователи со всей страны, распространяя её историю. Вот только начальство уже «попросило» её удалить всё написанное и объясниться. В отделение на проспекте Ленина нагрянула внутренняя проверка «Почты России». Но весь коллектив встал за девушку горой.

Журналисты 76.ru отправились в отделение почты, в котором работает Виктория, чтобы узнать, так ли на самом деле там обстоят дела. А также мы получили официальный комментарий от «Почты России» в Ярославской области к этой истории, которую обсуждают уже на федеральном уровне.



На этом отделении нет даже вывески, что это почта

Не уносите с почты ручки. Мы их покупаем за свой счёт



В полуанонимном Twitter ярославна не стеснялась в выражениях, расписав по пунктам все нюансы своей работы:



— Почтамп офигел в край. Переработка в неделю по 10 часов у меня и 15 часов у начальницы отделения. За зарплату в 13 и 15 тысяч соответственно (минус подоходный, конечно). Хотите правду о работе «Почты России»? Уровень образованности сотрудников где-то 11 классов или технарь. Отсюда хамство, медленная работа. В моём отделении такое тоже есть, ещё не всех научила говорить и вести себя достойно.

Виктория Смирнова учится на педагога начальных классов в университете. Работа на почте для неё — возможность зарабатывать уже в студенческие годы. Ей это место нравится, несмотря ни на что — с людьми работать хочется.



— Мы покупаем за свой счёт всё: бумагу, ручки для клиентов и себя, корректор, скотч, скрепки и скобы в степлер, лампочки. О, и даже туалетную бумагу, — продолжает девушка. — Помните об этом, и не забирайте ручки со столов, пожалуйста.

В жизни Вика добрая и улыбчивая

Также девушка рассказала, что уже год в основном отделении почты идёт ремонт, и они вынуждены работать в другом помещении в условиях, когда по ногам может проползти таракан, а окна не открываются, чтобы проветрить узкие комнаты. Компьютеры и интернет здесь очень медленные, техника временами становится неисправной. Выручают парни-почтальоны, разбирающиеся в компьютерах.



Просто хотела уважения



Волны популярности из-за своих откровений девушка не ожидала. И очень переживала, когда мы пришли к ней в отделение. Всем офисом сотрудники после нашего прихода пили корвалол.



— Я хотела, чтобы начальство стало нас уважать. А вышло, что я всех подвела, из-за меня получат все, кто здесь работает, — сокрушается Вика.

Но её поддерживает весь коллектив.



Помещение отделения очень маленькое

— Когда человек начал бороться за свои права за границами коллектива, его начинают гнобить. Это что вообще такое? Разве мы не имеем права говорить о том, что нас не устраивает? — возмущается коллега Вики — почтальон Надежда Сухарева, которая в этой профессии уже 12 лет. — Обидно будет, если дадут пинка. Тогда пойдём с ней в комиссию по трудовым спорам. Мы её любим и не оставим.

Алла Денисова работает здесь 1,5 года. И подтверждает каждое слово Вики

В отделении на проспекте Ленина в Ярославле две крошечные комнаты для посетителей почты и ещё несколько для сотрудников и хранения писем и посылок. Работы здесь хватает, в день отделение получает от 600 до 1 500 писем, когда налоговая рассылает свои уведомления.



Объем работы в отделении огромный

— Да, у нас ненормированный рабочий день, стремящийся в сторону увеличения, — подтверждает слова Вики главный оператор отделения Алла Денисова. — Я приходила в шесть утра и уходила в семь вечера, и не могла иначе: надо было принять почту и всё успеть.

И ещё одно, пожалуй, самое возмутительное. Сотрудникам отделения приходится выкупать товар на почте, который не разобрали к концу месяца. Так написала Вика в своём Twitter.



Часто очередь стоит на улице, так как в помещении места нет

— Это правда? — спрашиваем в отеделении мы.

— Правда. Приходится. В день мы должны продать на 88 рублей, такой план. Если к концу месяца он не выполняется, то из нашей зарплаты в 13 тысяч рублей мы должны потратиться ещё и на это. Мне даже на проезд не хватает, — рассказывает Алла Денисова.

— А зачем тогда работаете здесь?

— Здесь так работает почти каждый. Игнорируемые головным руководством, самостоятельно справляясь с поломками и отсутствием канцтоваров, но любящие свою работу. Просто так. За людей, с которыми работают, за пользу, которую они несут. Да и мне 48 лет, я год искала работу — из-за возраста уже не берут нигде.

Отделение изнутри

Это всё временно



В руководстве «Почты России» по Ярославской области прокомментировали расползающийся по интернету скандал.



Пресс-секретарь Геннадий Додохов:



— Указанное отделение обслуживает клиентов во временном помещении, так как в основном проводится ремонт и модернизация по федеральной программе «Отделения нового формата». Почтовое отделение будет реконструировано и оснащено самым современным оборудованием. Его открытие в основном помещении запланировано на осень текущего года.

Отделения почтовой связи Ярославской области обеспечиваются моющими и чистящими средствами, средствами личной гигиены и канцелярией. По информации, размещенной в сети, проводится проверка. Отметим, что официальных обращений от работников отделения не поступало.

