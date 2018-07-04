Власти Ярославской области похвастались, что смогли добиться заметного увеличения туристического потока в регион. По данным областного правительства, только в этом году сюда приехали погулять и отдохнуть 1 миллион 84 тысячи человек. А это на 45% больше, чем за такой же срок в прошлом году.



— За последние два года в регионе появилось много новых туристических маршрутов, — с гордостью рассказала директор департамента туризма Юлия Рыбакова.

О многих новых туристических маршрутах уже знают гости, но даже не слышали ярославцы

Стало известно, какие новые туристические маршруты пользуются особым спросом. А ведь про многие места ещё не знают и сами ярославцы. Среди таких направлений — трактирный квест в Ярославле и тематические маршруты в Угличе: «Углич купеческий» и «Вкусная история древнего города». В Переславле-Залесском созданы городская тропа «По Рыбацкой слободе» и маршрут «Меч Александра Невского».



Ещё с недавних пор туристов принимают музей Михаила Пришвина в Переславле и музей полиграфии в Рыбинске. В Левцове открыт памятник знаменитому авиамеханику Макарычу. В самом Ярославле появилось огромное колесо обозрения «Золотое кольцо». В этнокультурном комплексе «Деревня Тыгыдым» начали работу музеи утраченных ремесел и крестьянской кухни.

Туристов в Ярославской области стало заметно больше

Набирает популярность центр водного спорта «Ветрено» в Брейтовском районе и агрозоокомплекс «Лесной берег». Апробацию проходит новый туристический маршрут — сплав по реке Сити. В этом году в Тутаеве пройдет кинофестиваль «Романов-град — Кино-Арт», в Угличе — фестиваль «Углече поле».



А вот с отдыхом за границей у ярославцев снова возникли проблемы. В «Натали Турс» заявили об аннулировании всех забронированных и оплаченных туров в связи с финансовыми трудностями.

