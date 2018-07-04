Ярославцы рискуют остаться без отдыха

В «Натали Турс» заявили об аннулировании всех забронированных и оплаченных туров в связи с финансовыми проблемами. Паника у туристов началась 30 июня, когда туроператор отменил все чартерные программы из-за низких финансовых показателей. Туристы оказались в подвешенном состоянии. В ряде федеральных СМИ появилась информация, что деньги за туры вернут в ближайшие дни.



Мы позвонили в ярославские турагентства, чтобы узнать, как туристам вернуть деньги за аннулированные путёвки.



В турагентстве «Магеллан» менеджер Алина пояснила, что у них есть туристы, которые купили путёвку через «Натали Турс». Вылететь должны в сентябре.



- Сейчас люди в подвешенном состоянии. Как будут возвращать деньги, пока непонятно. Знаю, что они уже пытаются пересадить туристов на другие авиакомпании, не предупреждая и не спрашивая согласия. Мы звоним в авиакомпании, договариваемся, чтобы можно было хотя бы вернуть деньги за билеты. У «Натали Турс» уже давно проблемы. Они не проплачивали отели, поэтому, когда люди выселялись, с них спрашивали деньги за проживание. В итоге, туристы уезжали со скандалами, - рассказала Алина.



В турагентстве «Яроблтур» нам сказали, что сейчас лучше не аннулировать туры, которые куплены заранее.



- Потому что, когда дойдёт до разбирательств, могут сказать: «Вы же по своей инициативе тур аннулировали». И ещё штраф за это возьмут». Конечно, ситуация складывается нехорошая. И хоть «Натали Турс» ещё не объявили себя банкротом, всё идёт к этому. Представитель туроператора сказал, что они надеются улучшить ситуацию с помощью их самого популярного направления – Арабских Эмиратов. Якобы, сейчас пойдут продажи. Но какой человек в здравом уме сейчас купит у них тур? Они должны огромную сумму денег выплатить. Когда начнут её на всех делить, может получиться такое, что вы получите гораздо меньше, чем за путёвку платили. У меня в практике был один такой случай: туристы заплатили 60 тысяч, а компенсировали им всего четыре, - рассказала менеджер «Яроблутр».



Все менеджеры советуют сразу же обратиться в тот офис продаж, где вы купили путёвку.



Мы попытались связаться с «Натали Турс»: телефон в Ярославле не отвечает. Звонок на «горячую линию» тоже не дал результатов. Нам сказали: «К сожалению, сейчас мы не можем ответить на ваш вопрос». Мы позвонили во все офисы «Натали Турс» от Самары до Хабаровска – везде тишина. Сайт туроператора продолжает работать и отправлять людей по всему миру.



Справка 76.ru



Мы спросили у менеджеров по туризму, у каких операторов сейчас спокойно можно покупать путёвки. Это «Библио Глобус», «Пегас», «Анекс Тур», «Корал Трэвэл» и «Санмар».

