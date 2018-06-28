Надежда Карпова доказала, что девочка с улицы может попасть в большой спорт

Ярославская футболиста, звезда «Валенсии» Надежда Карпова снялась в рекламном ролике компании «Адидас» «Креативность решает». В видеороликах также снялись такие мировые звёзды, как Леонель Месси, Поль Погба, Дэвид Бекхэм.



— Девочкам не место в большом футболе? — звучит в ролике.



Надя Карпова доказывает, что самое место. 23-летняя двушка из Ярославской области стала лучшим игроком женской сборной России по футболу. Сменила московский клуб «Чертаново» на испанский клуб «Валенсия», нашу землячку выделил даже легендарный Месси. Капитан аргентинской сборной отобрал в свою «команду» 10 молодых и перспективных игроков со всего мира, и Надя стала в ней единственной девушкой.

Похоже, что Надя может задуматься не только о спортивной, но и о модельной карьере, а мае звезда мирового футбола украсила обложку популярного журнала Harper’s BAZAAR.

