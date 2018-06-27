Лучше заплатить налоги, чтобы спокойно отдыхать на море

Жители Ярославской области должны отдать в казну региона 1,4 миллиарда рублей. Именно на такую сумму они должны отдать долги по налогам. Судебные приставы применяют самый действенный метод: ограничивают должникам выезд за границу.



— На начало июня уже в отношении более 3,5 тысяч жителей региона была применена санкция в виде ограничения выезда за границу. В ближайшее время такие же меры коснуться ещё четырёх тысяч человек. Если вы оплатите долг в аэропорту, вылететь вы всё равно не сможете, так как процедура отмены запрета на выезд из страны может занять до двух недель с момента оплаты долга, — рассказали в управлении федеральной налоговой службы России по Ярославской области.



Кроме испорченного отдыха, должники могут лишиться и других благ: денег на счетах, части зарплат, стипендий, пенсий, а также имущества: квартиры, автомобиля, сотовых телефонов. Всё это могут арестовать судебные приставы.



За прошлый год после продажи с молотка имущества должников бюджет области пополнился на 78 миллионов рублей.



А вот наши звёзды и политики, похоже, исправно платят налоги. Ведь сейчас они отдыхают на роскошных курортах.