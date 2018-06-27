Дорогие курорты и роскошные отели: смотрим, как отдыхают ярославские знаменитости и политики

Ярославская светская львица Юлиана Самохвалова

Бикини, море, пальмы, коктейли — сейчас у каждого в ленте в соцсетях то и дело мелькают яркие фотографии с отдыха. Лето — пора отпусков. Признавайтесь, кто уже успел понежить своё тело под лучами солнца на лазурном берегу? А если отпуска ещё не было, не расстраивайтесь, посмотрите лучше нашу подборку ярославских звёзд, которые летом времени даром не теряют.



Ярославская актриса Мария Горбань сейчас отдыхает на Бали. Маша демонстрирует идеальное тело в мини-бикини, а также учится кататься на сёрфе. Мария призналась, что на Бали пробудет ещё две недели, а потом отправится на Шри-Ланку.



🍒 #lifeguard Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha) 21 Июн 2018 в 11:17 PDT

Ярославский шоумен и участник скандального проекта «Дом-2» Александр Задойнов проводит отпуск в Сочи. Александр похвастался красотами российского курорта и выложил фотографии из Навалищенского ущелья.



Александр Задойнов в Сочи

Телеведущая и наставница группы поддержки «Грация» Юлия Тихомирова отдыхала с сыном в Турции. Вместе с Юлией отдыхали и её подопечные. Девушки купались, загорали и восхищали окружающих яркими купальниками.



Ярославский политик Роман Галагаев тоже сейчас в отпуске. Он вместе с супругой отправился в Монте-Карло. Там они пьют вино, катаются на роскошных машинах и купаются в чистейшем море.



Бывший нападающий «Локомотива» Владислав Гавриков, недавно сыгравший роскошную свадьбу, отдыхал со своей очаровательной женой на Майорке.



Публикация от @gavrikov_vlad 3 Июн 2017 в 12:46 PDT

У светской львицы из Ярославля Юлианы Самохваловой пока времени на отдых за границей нет. Девушка уже давно перебралась в Москву и свободное время проводит в столичном клубе с бассейном и развлечениями.



Публикация от 𝓨𝓾𝓵𝓲𝓪𝓷𝓪 👑 (@sweetie_juliana) 11 Май 2018 в 9:30 PDT

Модель из Ярославля Елена Трусова свой долгожданный отпуск провела в райском месте — на Сейшелах. Елена любовалась роскошными закатами, грелась на белоснежном песочке и купалась в Индийском океане. Остановилась белокурая красавица в одном из роскошнейших отелей Four Seasons. Цена за ночь в таком отеле на Сейшелах стоит более 110 тысяч рублей.



Телеведущая Елена Летучая летом уже успела побывать во многих странах, например, во Франции и Италии. А совсем недавно Елена отдыхала в Сочи на популярном курорте Роза Хутор.



Мы надеемся, что и вы, наши дорогие читатели, проводите время на каникулах не хуже, чем ярославские знаменитости.

