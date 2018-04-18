Ярославец выиграл два миллиона рублей в лотерею

Ярославец выиграл 1,9 миллиона рублей

Повезло так повезло жителю Ярославской области. Мужчина выиграл в лотерее 1 миллион 900 тысяч рублей.

Свой счастливый билет он купил в одном из отделений «Почты России». Причём билет был электронным, а стоил всего 100 рублей.

— Оператор предложила клиенту приобрести электронный билет «Жилищной лотереи». Зачастую если все билеты на предстоящие розыгрыши уже распроданы, почтовые операторы рекомендуют клиентам оформить электронный билет. Клиент диктует свой номер мобильного телефона, получает купон и чек с уникальным номером, — рассказали в пресс-службе «Почты России» по Ярославской области.

Кстати, это уже второй выигрыш в лотерею за последние полгода в Ярославской области. Перед новым годом ярославец выиграл полмиллиона рублей за 100-рублёвый билет.