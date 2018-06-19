Бывший нападающий «Локомотива» устроил роскошную свадьбу: фото

Владислав и его жена Анастасия

22-летний воспитанник «Локомотива» Владислав Гавриков решил проститься с холостяцкой жизнью. В прошлые выходные олимпийский чемпион женился на своей девушке Анастасии. Торжество прошло в Ленинградской области на курорте «Охта парк». На свадьбе у Влада побывали и его друзья по ярославской команде.

— Ура! Счастья вам! — написал в своём инстаграм Илья Любушкин и выложил свадебное фото пары.