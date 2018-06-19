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Город

Бывший нападающий «Локомотива» устроил роскошную свадьбу: фото

19 июня 2018 07:14
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хоккей, свадьба, Ярославль

22-летний воспитанник «Локомотива» Владислав Гавриков решил проститься с холостяцкой жизнью. В прошлые выходные олимпийский чемпион женился на своей девушке Анастасии. Торжество прошло в Ленинградской области на курорте «Охта парк». На свадьбе у Влада побывали и его друзья по ярославской команде.

— Ура! Счастья вам! — написал в своём инстаграм Илья Любушкин и выложил свадебное фото пары.

❤️👋🏻

Публикация от @ korchokha_99

Владислав Гавриков, 22 года. Защитник питерского СКА. Родился в Ярославле, воспитанник хоккейной школы «Локомотив». В 2012 году стал чемпионом мира, в 2015-м — серебряным призером молодежного чемпионата мира, где был признан лучшим защитником. Олимпийский чемпион. На Олимпиаде-2018 Владислав забил первую шайбу сборной России в матче со Словакией, а его гол в ворота чехов помог сборной России выйти в финал.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: goldstarhockey/instagram.com
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