В Ярославле лось выскочил на мост: где видели сохатого

Лосёнок метался по проезжей части

Вчера в Ярославле большим и опасным сюрпризом для водителей стал лось, выскочивший на проезжую часть Толбухинского моста.

Животное вышло на дорогу уже в тёмное время суток. Если судить по фото, выложенное в паблике «Первый ярославский автопортал», лось ещё молодой. Что его погнало к людям, непонятно.

— У лосей сезон свадеб уже закончился, но лоси — активные животные, — говорит эколог Елена Анашкина.

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