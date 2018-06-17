В Ярославле лось выскочил на мост: где видели сохатого

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Вчера в Ярославле большим и опасным сюрпризом для водителей стал лось, выскочивший на проезжую часть Толбухинского моста.
Животное вышло на дорогу уже в тёмное время суток. Если судить по фото, выложенное в паблике «Первый ярославский автопортал», лось ещё молодой. Что его погнало к людям, непонятно.
— У лосей сезон свадеб уже закончился, но лоси — активные животные, — говорит эколог Елена Анашкина.
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Фото: Первый ярославский автопортал/Vk.com
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