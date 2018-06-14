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Ярославские приставы устраивают аукцион: за сколько можно купить землю и машины
14 июня 2018 06:46
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Судебные приставы с начала года наложили больше двух с половиной тысяч арестов на имущество людей и организаций, которые не смогли рассчитаться с долгами.
— Если должник добровольно не исполняет требование, то судебный пристав может арестовать его имущество и передать на реализацию, — рассказали в службе судебных приставов. — С начала года такое имущество уже реализовано на сумму более 24 миллионов рублей.
Аукцион пройдёт 27 июня. Среди распродаваемого имущество больше всего автомобилей и земельных участков. Так, машину «ШКОДА-Фабиа» можно будет приобрести за 335300 рублей, а «Ниссан-Альмера» — за 343400 рублей, «Тойота» бывшего мэра Рыбинска Юрия Ласточкина выставлена на аукционе с начальной ценой 995400 рублей. Квартиру в Ярославском районе площадью 60 квадратных метров можно купить за 1 миллион 85 тысяч 960 рублей, а двухкомнатную квартиру на Бабича в Ярославле — за 1 миллион 692 тысячи 520 рублей. Есть и необычные лоты — почти за 433 тысячи рублей выставлена новая женская обувь: босоножки, сапоги и туфли разных цветов и размеров.
Недавно приставы составили портрет ярославского алиментщика-должника. Оказалось, что большинство отцов, регулярно забывающих о детях, родились в год Козла.
Фото: Александра Савельева
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