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У предпринимателя отобрали 85 килограммов томатов и груш и раскатали их на «Скоково»
5 июня 2018 15:21
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Специалисты Россельхознадзора по Ярославской области вместе с таможенниками проверили ярославскую овощебазу на улице Механизаторов. У одного из предпринимателей нашли подозрительные груши и томаты.
— Продавец не предоставил товарно-сопроводительных документов на овощи и фрукты, — рассказали в Россельхознадзоре по Ярославской области. — Во время досмотра на ящиках нашли маркировку, подтверждающую, что эта продукция из Польши.
Овощи и фрукты из Польши считаются санкционными продуктами. У предпринимателя забрали 76,3 килограмма груш и 8,8 килограмма томатов. Всю изъятую продукцию трактором раздавили на полигоне «Скоково».
Ещё почти 100 килограммов санкционных груш уничтожили на полигоне в конце апреля.
Фото: Россельхознадзор
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