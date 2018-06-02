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75 кустов конопли: в Ярославской области поймали владельца незаконной плантации
2 июня 2018 17:05
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В Ярославской области задержали мужчину, который вырастил на своём участке 75 кустов конопли. 31-летний житель Тутаева выращивал наркотики для себя и для друзей. При обыске у него нашли значительное количество засушенных запасов.
— Суд назначил мужчине три года и шесть месяцев условно. Все наркотики изъяли сотрудники полиции, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
Известно, что мужчина ранее не был судим. У него есть маленький ребёнок.
Фото: УМВД по ЯО
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