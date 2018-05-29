В Ярославле появился памятник потерянному бумажнику: где его поднять

Потерянный бумажник лежит так, чтобы никому не мешать, но быть на виду

Ярославский предприниматель и историк Ян Левин придумал для города новый необычный памятник. И тут же его установил на улице Собинова — памятник потерянному бумажнику. Его хитрость в том, что выглядит кованый бумажник как настоящий.

— Бумажник выкован в комплекте с металлическим штырем метровой глубины, он забит в землю и бетонную подушку. Его невозможно не то что отодрать, но даже пошевелить, — рассказывает о своей задумке Ян. — Прохожие пытаются поднять его, на долю секунды зависают, не понимая, в чём дело, а поняв, начинают улыбаться.

Предприниматель надеется, что его памятник станет локальной городской достопримечательностью.

— В конце концов, город состоит, помимо прочего, в том числе и из таких вот забавных мелочей. И чем их больше — тем лучше, — говорит Ян Левин.

Кошелёк как настоящий

Потерянный бумажник будет лежать под присмотром камеры. Видимо, в скором времени мы сможем увидеть видеоподборку эмоций от пытавшихся поднять кованый кошелёк.

Кстати, именно после публикации Яна Левина, на Советской площади запретили парковаться чиновникам, отгородив территорию столбиками.