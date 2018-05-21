Приставы увезли на эвакуаторе внедорожник из-под окон правительства

Машину продадут, чтобы погасить часть долгов

Судебные приставы забрали внедорожник прямо из-под окон здания правительства Ярославской области. Владелец Toyota Land Cruiser накопил громадный долг.

— Мужчина не выплачивал кредит, налоги и больше четырёх лет не платил алименты, — рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. — Общая сумма его долгов составляет примерно 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Машину погрузили на эвакуатор и увезли на спецстоянку. Внедорожник продадут в счёт погашения долгов.

Милиционные долги приставам приходится выбивать и с частных лиц, и с магазинов. Из ювелирного магазина забрали золотые кольца, серьги и цепочки больше, чем на миллион рублей.