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Приставы увезли на эвакуаторе внедорожник из-под окон правительства
21 мая 2018 20:44
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Судебные приставы забрали внедорожник прямо из-под окон здания правительства Ярославской области. Владелец Toyota Land Cruiser накопил громадный долг.
— Мужчина не выплачивал кредит, налоги и больше четырёх лет не платил алименты, — рассказали в Управлении федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. — Общая сумма его долгов составляет примерно 2 миллиона 300 тысяч рублей.
Машину погрузили на эвакуатор и увезли на спецстоянку. Внедорожник продадут в счёт погашения долгов.
Милиционные долги приставам приходится выбивать и с частных лиц, и с магазинов. Из ювелирного магазина забрали золотые кольца, серьги и цепочки больше, чем на миллион рублей.
Фото: Судебные приставы
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