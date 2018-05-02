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«Убери флаг, а то знаешь, куда его засуну». Представительнице ЛГБТ угрожали на майской демонстрации
2 мая 2018 14:19
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Непривычный Первомай выдался вчера в Ярославле. Среди триколоров в шествии был замечен и радужный флаг — символ ЛГБТ-движения. Его несла в руках активистка движения в Ярославле Алан Ерох. Незамеченным её выход не остался.
— Было немного агрессии от людей в духе «убери, а то знаешь, куда я тебе его засуну», — рассказала Алан о своём разговоре с одним из участников шествия в группе движения во «ВКонтакте».
Но обошлось без открытых столкновений, какие бывают в Ярославле, когда представители движения заявляют о себе.
Как прошёл Первомай в Ярославле, смотрите в нашей трансляции.
Фото: Александра Савельева
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