«Убери флаг, а то знаешь, куда его засуну». Представительнице ЛГБТ угрожали на майской демонстрации

Девушка вынесла на праздник свой флаг

Непривычный Первомай выдался вчера в Ярославле. Среди триколоров в шествии был замечен и радужный флаг — символ ЛГБТ-движения. Его несла в руках активистка движения в Ярославле Алан Ерох. Незамеченным её выход не остался.

— Было немного агрессии от людей в духе «убери, а то знаешь, куда я тебе его засуну», — рассказала Алан о своём разговоре с одним из участников шествия в группе движения во «ВКонтакте».

Но обошлось без открытых столкновений, какие бывают в Ярославле, когда представители движения заявляют о себе.

Как прошёл Первомай в Ярославле, смотрите в нашей трансляции.