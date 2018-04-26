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Столб огня высотой с многоэтажку: в Ярославле полыхает расселённый дом
26 апреля 2018 20:53
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С шести часов вечера и до сих пор в Ярославле во Фрунзенсксом районе горит расселённый двухэтажный дом. Пожар произошел на территории лесозавода имени Суворова. Огонь такой сильный, что пламя и дым поднимаются на много метров вверх, его видно над кронами деревьев.
— На месте работаю 23 человека личного состава, — уточнили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
В группе «Подслушано в Ярославле» «ВКонтакте», где выложили снимки пожара, рассуждают, что могло стать причиной пожара. Подозревают поджог. Подозрения не без оснований — в последнее время в Ярославле расселённые дома горят один за другим. Последний крупный пожар произошёл также во Фрунзенском районе. Вот только расселёнными дома были только на бумаге — во время пожара там находились люди.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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