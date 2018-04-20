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Город

Четыре ярославских музея вошли в топ-15 лучших в России: что в них особенного

20 апреля 2018 06:30
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Ярославль, музей

Комитет по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры составил топ-15 самых интересных частных музеев России. И сразу четыре музея Ярославской области вошли в этот список (составляли рейтинг крупнейшие туроператоры России).

— Попадание в рейтинг является подтверждением того, что на территории региона создан качественный туристический продукт. Предприниматели в сфере туризма создают новые, порой необычные музеи. В Ярославской области работу осуществляют более 250 музеев, из которых 50 частные, — рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

В список лучших вошли:

  • международный творческий центр «Эмалис» в Ярославле — единственный в России музей эмали и эмальерного искусства с богатейшей коллекцией работ;
  • музей «Музыка и время» имени Джона Мостославского. В этом музее — музыкальные инструменты, часы, шкатулки, граммофоны и патефоны. Есть даже шарманка. И всё — в рабочем состоянии;
  • историко-культурный комплекс «Село Вятское» имени Е.А. Анкудиновой. Это признанное самой красивой деревней России село, в котором открыты сразу несколько музеев — огурцов, ангелов, советского быта, удивительных механизмов и так далее;
  • Музей Ежа Петровича и художественная мастерская семьи Топорковых в Ростовском районе. В музее собрали целую компанию всевозможных ёжиков, выполненных в разных художественных техниках и промыслах.
Ольга Прохорова
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Фото: правительство Ярославской области
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