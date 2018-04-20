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Четыре ярославских музея вошли в топ-15 лучших в России: что в них особенного
20 апреля 2018 06:30
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Комитет по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры составил топ-15 самых интересных частных музеев России. И сразу четыре музея Ярославской области вошли в этот список (составляли рейтинг крупнейшие туроператоры России).
— Попадание в рейтинг является подтверждением того, что на территории региона создан качественный туристический продукт. Предприниматели в сфере туризма создают новые, порой необычные музеи. В Ярославской области работу осуществляют более 250 музеев, из которых 50 частные, — рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.
В список лучших вошли:
Фото: правительство Ярославской области
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