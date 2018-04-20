Четыре ярославских музея вошли в топ-15 лучших в России: что в них особенного

Самые интересные музеи — интерактивные

Комитет по импортозамещению в туризме при Министерстве культуры составил топ-15 самых интересных частных музеев России. И сразу четыре музея Ярославской области вошли в этот список (составляли рейтинг крупнейшие туроператоры России).

— Попадание в рейтинг является подтверждением того, что на территории региона создан качественный туристический продукт. Предприниматели в сфере туризма создают новые, порой необычные музеи. В Ярославской области работу осуществляют более 250 музеев, из которых 50 частные, — рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

В список лучших вошли: