Чемпион мира обыграл олимпийского: в Ярославле прошёл хоккейный матч Россия — Швеция

Матч завершился победой сборной Швеции

В Ярославле прошёл выездной матч чешского этапа Еврохоккейтура. На льду «Арены 200» встретились олимпийский чемпион — сборная России и действующий чемпион мира — сборная Швеции.

Посмотреть на большой хоккей собралась полная «Арена», еще бы — подобный матч проходит в Ярославле впервые.

Счёт в матче открыли на 19-й минуте. Шведы воспользовались удалением. Гол в ворота россиян забил Патрик Закриссон. На третьей минуте второго тайма сборная России отыгрывает шайбу — отличился капитан Евгений Дадонов также в большинстве. К конце второго игрового отрезка зрители начали пускать волну, почувствовав поддержку, российские хоккеисты взбодрились, игра стала динамичнее, но в результат это не вылилось — на перерыв команды ушли с равным счётом 1:1.

За сборную России в матче против шведов выступал ярославец Александр Елесин. В своем интервью хоккеист рассказал, что впервые играет в родном городе в форме сборной.

Спустя 40 секунд после начала третьей двадцатиминутки шведы снова вышли вперёд. Микаэль Викстранд бросил от синей линии, Фредрик Хандемарк подправил шайбу у ворот, и она проскочила в ворота. За минуту до конца матча сборная России сняла вратаря. «Нужен гол!» — скандировали трибуны, но до финального свистка счёт остался неизменным. 2:1 — победа чемпиона мира — сборной Швеции.

— К сожалению, победить нашей сборной не удалось, — написал губернатор Ярославской области на своей странице в «Фейсбуке». — Но сегодняшняя встреча стала настоящим праздником для всех ярославских любителей хоккея. Хочется верить, что традиция проведения матчей мирового уровня в Ярославле будет продолжена.