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Город

Мусорный протест: митинг против московских отходов в Ярославле в режиме онлайн

18 апреля 2018 17:36
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Ярославль, мусорный скандал, стопмусор

В Ярославле начинается акция против московского мусора, который решили везти на полигон «Скоково». Митинг несанкционированный, но народ подходит.

Всё по теме мусорного протеста: Ярославль vs Москва. Мусорный бунт. Как проходит акция, смотрите в нашей онлайн-трансляции.

19:23

По предварительным данным, пока никого из митингующих не задержали.

19:08

Сегодня на запах мусорного скандала вышли, похоже, все политические движения.

19:03

Митинг закончился.

18:58

Митинг подходит к завершению.

18:57

Митингующие пришли к какой-то резолюции. Но её почти никто не расслышал.

18:54

Александр Задойнов пришёл с очень широким зонтом. Александр не очень доволен.

— Я послушать пришёл, что говорят. Организация, конечно, слабовата. Но я подписал всё.

18:51

Митинг начинают потихоньку заканчивать.

18:52

Говорят о ЖК «Новый Ярославль», который строили рядом со «Скоково».

— Надо закрывать «Скоково» и переносить в другое место!

18:48

Плакаты митинга.

18:43

Выступает женщина, представившаяся Еленой:

— Нам самим нужно сортировать мусор. Я сама этим занимаюсь с июля. Это абсолютно неудобно. Я коплю целый месяц, чтобы сдать мусор в воскресенье раз в месяц у ТЮЗа с 13 до 15. Власти обязаны организовать для нас удобный сбор мусора

18:42

Выступить дают всем желающим.

18:39

Андрей, студент железнодорожного техникума:

— Я знал про митинг и пришёл, потому что знал о ситуации в Волоколамске и не хочу, чтобы у нас было так же.

18:40

Один из выступающих предложил в следующий раз взять с собой по пакету с мусором и принести под окна правительства.

18:36

Депутат муниципалитета Наталья Бобрякова:

— Надоело носить мусор из магазина на помойку. Надо ограничить производителей!

18:35

Креативные плакатики.

18:36

«Дождь» на митинге.

18:30

Как образно.

18:28

Плакаты митинга.

18:26

Это что-то новенькое. Парень с черно-зеленым флагом:

— Мы за экологический анархизм, против потребительского отношения.

18:23

По примерным оценкам, здесь до тысячи человек. Снимает дрон сверху.

18:22

Лидер регионального отделения КПРФ у рупора.

18:21

— Хотя бы мэр должен же услышать? — говорит девушка с плакатом на груди.

18:20

Просят принюхаться. Эта история действительно дурно пахнет...

18:19

Одна девушка делает трансляцию в Youtube. Ее канал называется «Дивные кони», она извиняется перед подписчиками, что не по теме:

— Но это очень важно, я говорю о благополучии своей Родины.

18:18

Митинг окружили плотной толпой.

 

2018

Депутат муниципалитета Наталья Бобрякова предложила внести в резолюцию требование донести до всех депутатов муниципалитета происходящее.

18:16

Митинг несанкционированный — не все хотят показывать лица.

18:15

Вот так Задойнов протестует.

18:13

Олег Виноградов, бывший заместитель экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова взял слово. Говорит о позорной власти и о 13 миллионах тонн московского мусора:

— Эверест мусора производят москвичи!

18:12

Кого только ни встретишь на митинге. Приехал телеканал «Дождь». И Александр Задойнов из «Дом-2».

18:11

Еще снимки Саши Савельевой с митинга.

10:10

Протестующие пришли даже в противогазах.

18:09

Мужчина со сцены по очереди фотографируется с разными плакатами. Просит у других плакаты:

— Я хочу повыше поднять и сфотографироваться, чтобы всем было видно.

18:08

Митинг несанкционирован, но люди пришли с плакатами.

18:05

— Вы согласны, что мы согласились на московский мусор? — спрашивает Воробьёв.

— Нет! — кричит толпа.

18:01

Пожилой мужчина с Резинотехники: «Скоково»-то недалёко от нас, через Волгу. Мы против! И так экология плохая, у нас Ярославль —промышленный город.

Воробьев зачитывает возмутительные факты про аналитическую лабораторию.

18:00

Воробьёв взял микрофон.

— Переходите на нашу сторону! — кричит он.

10:00

Народу — тьма!

10:00

На митинге очень много полиции.

10:00

Одновременно продолжается сбор макулатуры. Активист играет на гитаре, идёт концерт. 

17:57

Люди передают друг другу по очереди планшет и подписываются против ввоза московского мусора в Ярославль. Для тех, кто не в курсе — здесь вся эта скандальная мусорная история

17:56

Мы запустили с митинга стрим «Вконтакте». Подключайтесь!

17:53

Много народу пришло.

17:52

На митинг пришла полиция. Пока всё мирно.

17:48

Пришла руководитель штаба Алексея Навального Елена Лекиашвили.

17:47

Пришёл лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв. Он и раскачал эту тему в самом начале.

Редакция 76.ru
Фото: Александра Савельева, Алекксандра Савельева, Анна Елкина, Елена Вахрушева
Видео: Александра Савельева
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