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Онлайн-трансляция
Мусорный протест: митинг против московских отходов в Ярославле в режиме онлайн
18 апреля 2018 17:36
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В Ярославле начинается акция против московского мусора, который решили везти на полигон «Скоково». Митинг несанкционированный, но народ подходит.
Всё по теме мусорного протеста: Ярославль vs Москва. Мусорный бунт. Как проходит акция, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
18:54
Александр Задойнов пришёл с очень широким зонтом. Александр не очень доволен.
— Я послушать пришёл, что говорят. Организация, конечно, слабовата. Но я подписал всё.
18:52
Говорят о ЖК «Новый Ярославль», который строили рядом со «Скоково».
— Надо закрывать «Скоково» и переносить в другое место!
18:43
Выступает женщина, представившаяся Еленой:
— Нам самим нужно сортировать мусор. Я сама этим занимаюсь с июля. Это абсолютно неудобно. Я коплю целый месяц, чтобы сдать мусор в воскресенье раз в месяц у ТЮЗа с 13 до 15. Власти обязаны организовать для нас удобный сбор мусора
18:39
Андрей, студент железнодорожного техникума:
— Я знал про митинг и пришёл, потому что знал о ситуации в Волоколамске и не хочу, чтобы у нас было так же.
18:40
Один из выступающих предложил в следующий раз взять с собой по пакету с мусором и принести под окна правительства.
18:36
Депутат муниципалитета Наталья Бобрякова:
— Надоело носить мусор из магазина на помойку. Надо ограничить производителей!
18:26
Это что-то новенькое. Парень с черно-зеленым флагом:
— Мы за экологический анархизм, против потребительского отношения.
18:20
Просят принюхаться. Эта история действительно дурно пахнет...
18:19
Одна девушка делает трансляцию в Youtube. Ее канал называется «Дивные кони», она извиняется перед подписчиками, что не по теме:
— Но это очень важно, я говорю о благополучии своей Родины.
2018
Депутат муниципалитета Наталья Бобрякова предложила внести в резолюцию требование донести до всех депутатов муниципалитета происходящее.
18:13
Олег Виноградов, бывший заместитель экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова взял слово. Говорит о позорной власти и о 13 миллионах тонн московского мусора:
— Эверест мусора производят москвичи!
18:12
Кого только ни встретишь на митинге. Приехал телеканал «Дождь». И Александр Задойнов из «Дом-2».
18:09
Мужчина со сцены по очереди фотографируется с разными плакатами. Просит у других плакаты:
— Я хочу повыше поднять и сфотографироваться, чтобы всем было видно.
18:05
— Вы согласны, что мы согласились на московский мусор? — спрашивает Воробьёв.
— Нет! — кричит толпа.
18:01
Пожилой мужчина с Резинотехники: «Скоково»-то недалёко от нас, через Волгу. Мы против! И так экология плохая, у нас Ярославль —промышленный город.
Воробьев зачитывает возмутительные факты про аналитическую лабораторию.
17:57
Люди передают друг другу по очереди планшет и подписываются против ввоза московского мусора в Ярославль. Для тех, кто не в курсе — здесь вся эта скандальная мусорная история.
17:56
Мы запустили с митинга стрим «Вконтакте». Подключайтесь!
Фото: Александра Савельева, Алекксандра Савельева, Анна Елкина, Елена Вахрушева
Видео: Александра Савельева
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