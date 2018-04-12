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Всё бесплатно! Ярославцев свозят в Курск на матч полуфинала Кубка России по футболу
12 апреля 2018 19:15
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На матч 1/2 Кубка России по футболу «Шинник» — «Авангард» из Ярославля в Курск поедут два автобуса для болельщиков. Платить за поездку не придётся. Проходки на стадион любителям футбола также раздадут бесплатно.
— Записаться в поездку можно в коммерческом отделе «Шинника» 14 и 15 апреля с 16 до 18 часов, — рассказал менеджер по работе с болельщиками ярославского футбольного клуба Василий Вещев. — Все вопросы, касающиеся поездки, можно задать по телефону (4852) 74-41-22.
Матч состоится в Курске 18 апреля в 18 часов. Если основное время матча не выявит победителя, команды проведут еще два тайма по 15 минут. Если счёт и в этом случае останется ничейным, будет назначена серия пенальти.
А 15 апреля в рамках первенства ФНЛ ярославский «Шинник» примет на своём поле команду «Оренбург». Игра начнётся в 14 часов.
Фото: Василий Вещев
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