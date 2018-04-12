|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Подробности
Водоканал: «Воспитательница провалилась в люк, потому что крышку украли»
12 апреля 2018 15:21
970 2
Мы продолжаем разбираться в обстоятельствах гибели 42-летней воспитательницы детского сада посёлка Ишни. Наталья Алеева упала в открытый люк и захлебнулась.
За тот самый канализационный люк, в который упала несчастная женщина, отвечает предприятие Ярославской области «Южный водоканал». Мы спросили, как получилось так, что крышка оказалась открытой.
— Трагедия произошла в прошлое воскресенье, а за два дня до этого, в пятницу, мы делали обход — крышка была на месте. Кроме того, сверху ещё лежала шина и половина двери. За выходные кто-то утащил люк, чтобы сдать в металлолом. Поймать этих людей очень сложно, потому что целиковые люки принимать запретили. И воры делят их на несколько частей. Сейчас эта канализация уже закрыта. Мы поставили новую крышку сразу после трагедии, — рассказал заместитель директора по производству «Южного водоканала» Владимир Соколов.
Напомним, несчастный случай произошёл 9 апреля в посёлке Ишня Ростовского района. Наталья Алеева не заметила открытый люк и провалилась в него. Женщина работала воспитателем в детском саду. Её очень любили дети и коллеги. Дочка погибшей женщины собирается идти в суд, чтобы наказать виновных в смерти матери.
Фото: Фариза Цаплина
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров