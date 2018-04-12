Водоканал: «Воспитательница провалилась в люк, потому что крышку украли»

Наталья не заметила открытый люк

Мы продолжаем разбираться в обстоятельствах гибели 42-летней воспитательницы детского сада посёлка Ишни. Наталья Алеева упала в открытый люк и захлебнулась.

За тот самый канализационный люк, в который упала несчастная женщина, отвечает предприятие Ярославской области «Южный водоканал». Мы спросили, как получилось так, что крышка оказалась открытой.

— Трагедия произошла в прошлое воскресенье, а за два дня до этого, в пятницу, мы делали обход — крышка была на месте. Кроме того, сверху ещё лежала шина и половина двери. За выходные кто-то утащил люк, чтобы сдать в металлолом. Поймать этих людей очень сложно, потому что целиковые люки принимать запретили. И воры делят их на несколько частей. Сейчас эта канализация уже закрыта. Мы поставили новую крышку сразу после трагедии, — рассказал заместитель директора по производству «Южного водоканала» Владимир Соколов.

Напомним, несчастный случай произошёл 9 апреля в посёлке Ишня Ростовского района. Наталья Алеева не заметила открытый люк и провалилась в него. Женщина работала воспитателем в детском саду. Её очень любили дети и коллеги. Дочка погибшей женщины собирается идти в суд, чтобы наказать виновных в смерти матери.