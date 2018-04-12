×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Покажи свой Instagram: 10 фото самых сексуальных ярославских красоток, которым позавидуют даже модели

12 апреля 2018 12:46
3 370 3
спорт, красавицы, модели, девушки, Ярославль

Мини-юбки, мини-шорты и мини-бикини: вот, что всегда могут себе позволить красавицы из нашей сегодняшней подборки. Фигурам этих прекрасных девушек позавидуют даже топ-модели. У них идеальные пропорции, плоские животики и упругие ягодицы. Посмотрите и вы на этих красавиц и вспомните, что совсем скоро лето. Убирайте пуховики, скормите колбасу коту и доставайте бикини и гантели.

Сочная блондинка с улыбкой на лице

Это девушка-позитив, девушка-батарейка. Она улыбается всегда и всем. И очень любит спорт. В который, кстати, она пришла не так давно, но лихо. Екатерина Хомяк стала ходить в зал и правильно питаться. А потом решила поучаствовать в конкурсе фитнес-бикини. Девушка покорила членов жюри своей улыбкой и своей идеальной фигурой. Сейчас Катя работает в одном из фитнес-клубов Ярославля. Она помогает всем девушкам стать красивыми и спортивными, как она сама.

Красавица с осиной талией

Эта девушка не работает фитнес-инструктором. Но у неё прекрасное спортивное тело и настолько тонкая талия, что позавидует любая. Аня Кибалова настоящая ярославская красавица, у неё больше 16 тысяч подписчиков в Instagram. И они не только из Ярославля.

Грациозная принцесса спорта

Ольга Мишина — участница группы поддержки «Грация». И не зря. Девушка настолько грациозна, что точно могла бы отправиться на Олимпийские игры. Девушка не бросила спорт после рождения сына и продолжает тренироваться до сих пор.

Фитнес-модель

Юлия Голобородько профессиональная фитнес-модель. Эта девушка в любой момент может надеть купальник и будет выглядеть на пляже эффектнее всех.

Самая сексуальная актриса

Актриса Мария Горбань родом из Ярославля. Девушка невероятно востребована, она играет во многих спектаклях. Но даже в таком плотном графике успевает тренироваться и отдыхать. На отдыхе Маша демонстрирует свои шикарные формы.

Самая шикарная попа в городе

Эта девушка всегда приковывает к себе взгляды мужчин. Она красива, спортивна и у неё самая шикарная попа в Ярославле. Ещё бы. Юния Панченко уже несколько лет преподаёт такое направление, как fitness twerk. 

Мама с плоским животиком

У Олеси Трифоновой недавно родился малыш. Но её фигуру это нисколько не испортило. Олеся много занимается в зале и тренирует тех, кто мечтает о таком же плоском животике, как у неё.

Хрупкая девушка с железной хваткой

Эта девушка не мыслит ни дня без спортзала. Она начала заниматься не так давно, но уже добилась прекрасных результатов. У Ольги железная хватка: она без труда поднимает многокилограммовую штангу.

Красавица с фигурой J.Lo

Может быть, этой девушке тоже нужно застраховать свою попу? Потому что она у неё шикарная. Точёная талия и соблазнительные бёдра — Полина чем-то напоминает горячую штучку J.Lo. 

Дюймовочка с ангельским лицом

Алёна Катан невероятно женственна и мила. Её ангельская внешность позволяет девушке работать моделью, а идеальное тело — быть королевой на любом пляже.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Юния Панченко/Instagram
Продажа авто, мото
Далее: Полтора миллиона за покровительство: в Ярославле поймали охранника-взяточника из Твери

Новое на сайте
Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут
Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов

Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов
Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом

Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом
«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу
Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Фильм недели
позавчера
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Комментарии (4): «„Зеркало“ — антимещанское... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
Комментарии (9): ожидаемо что зрители... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 61,42 62,14
EUR 75,71 76,48
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 13.04
USD 62,07 -2,00
EUR 76,76 -2,53
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.