Покажи свой Instagram: 10 фото самых сексуальных ярославских красоток, которым позавидуют даже модели

Ради такой фигуры стоит попотеть в зале

Мини-юбки, мини-шорты и мини-бикини: вот, что всегда могут себе позволить красавицы из нашей сегодняшней подборки. Фигурам этих прекрасных девушек позавидуют даже топ-модели. У них идеальные пропорции, плоские животики и упругие ягодицы. Посмотрите и вы на этих красавиц и вспомните, что совсем скоро лето. Убирайте пуховики, скормите колбасу коту и доставайте бикини и гантели.

Сочная блондинка с улыбкой на лице

Это девушка-позитив, девушка-батарейка. Она улыбается всегда и всем. И очень любит спорт. В который, кстати, она пришла не так давно, но лихо. Екатерина Хомяк стала ходить в зал и правильно питаться. А потом решила поучаствовать в конкурсе фитнес-бикини. Девушка покорила членов жюри своей улыбкой и своей идеальной фигурой. Сейчас Катя работает в одном из фитнес-клубов Ярославля. Она помогает всем девушкам стать красивыми и спортивными, как она сама.