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Покажи свой Instagram: 10 фото самых сексуальных ярославских красоток, которым позавидуют даже модели
12 апреля 2018 12:46
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Мини-юбки, мини-шорты и мини-бикини: вот, что всегда могут себе позволить красавицы из нашей сегодняшней подборки. Фигурам этих прекрасных девушек позавидуют даже топ-модели. У них идеальные пропорции, плоские животики и упругие ягодицы. Посмотрите и вы на этих красавиц и вспомните, что совсем скоро лето. Убирайте пуховики, скормите колбасу коту и доставайте бикини и гантели.
Сочная блондинка с улыбкой на лице
Это девушка-позитив, девушка-батарейка. Она улыбается всегда и всем. И очень любит спорт. В который, кстати, она пришла не так давно, но лихо. Екатерина Хомяк стала ходить в зал и правильно питаться. А потом решила поучаствовать в конкурсе фитнес-бикини. Девушка покорила членов жюри своей улыбкой и своей идеальной фигурой. Сейчас Катя работает в одном из фитнес-клубов Ярославля. Она помогает всем девушкам стать красивыми и спортивными, как она сама.
Красавица с осиной талией
Эта девушка не работает фитнес-инструктором. Но у неё прекрасное спортивное тело и настолько тонкая талия, что позавидует любая. Аня Кибалова настоящая ярославская красавица, у неё больше 16 тысяч подписчиков в Instagram. И они не только из Ярославля.
Грациозная принцесса спорта
Ольга Мишина — участница группы поддержки «Грация». И не зря. Девушка настолько грациозна, что точно могла бы отправиться на Олимпийские игры. Девушка не бросила спорт после рождения сына и продолжает тренироваться до сих пор.
Фитнес-модель
Юлия Голобородько профессиональная фитнес-модель. Эта девушка в любой момент может надеть купальник и будет выглядеть на пляже эффектнее всех.
Самая сексуальная актриса
Актриса Мария Горбань родом из Ярославля. Девушка невероятно востребована, она играет во многих спектаклях. Но даже в таком плотном графике успевает тренироваться и отдыхать. На отдыхе Маша демонстрирует свои шикарные формы.
Самая шикарная попа в городе
Эта девушка всегда приковывает к себе взгляды мужчин. Она красива, спортивна и у неё самая шикарная попа в Ярославле. Ещё бы. Юния Панченко уже несколько лет преподаёт такое направление, как fitness twerk.
Мама с плоским животиком
У Олеси Трифоновой недавно родился малыш. Но её фигуру это нисколько не испортило. Олеся много занимается в зале и тренирует тех, кто мечтает о таком же плоском животике, как у неё.
Хрупкая девушка с железной хваткой
Эта девушка не мыслит ни дня без спортзала. Она начала заниматься не так давно, но уже добилась прекрасных результатов. У Ольги железная хватка: она без труда поднимает многокилограммовую штангу.
Красавица с фигурой J.Lo
Может быть, этой девушке тоже нужно застраховать свою попу? Потому что она у неё шикарная. Точёная талия и соблазнительные бёдра — Полина чем-то напоминает горячую штучку J.Lo.
Дюймовочка с ангельским лицом
Алёна Катан невероятно женственна и мила. Её ангельская внешность позволяет девушке работать моделью, а идеальное тело — быть королевой на любом пляже.
Фото: Юния Панченко/Instagram
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