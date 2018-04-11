×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь
Обзор

Город

Доброе утро, Яроколамск! Мусорный скандал обрастает мемами

11 апреля 2018 13:26
1 326 1
Ярославль, Скоково, мусорный скандал

Который день трясёт Ярославль от мусорного скандала. Вечерняя новость о том, что столичные отходы все-таки хотят, помогая Подмосковью, везти в Ярославскую область, вообще не дала спокойно уснуть. Сегодня тема стала раскручиваться с новой силой. Через полчаса в областном правительстве пройдёт брифинг. Заместитель председателя областного правительства Роман Колесов ответит на все вопросы по «мусорной» теме (материал с брифинга появится на сайте 76.ru, следите за обновлениями). А тем временем скандал обрастает шутками.

Публикуем самые яркие мемы:

В начале апреля возле полигона «Скоково» заметили очередь из мусоровозов с московскими номерами. После резонансной ситуации в Волоколамске общественность и депутаты Ярославля забеспокоились, уж не повезли ли в Ярославль складировать московский мусор. В правительстве области успокоили, сообщив, что это машины компании «Хартия», которая с недавних пор занимается вывозом мусора в Дзержинском районе Ярославля. А вот на прямой вопрос от депутатов областной думы, не собираются ли в Ярославль привозить отходы из столицы, губернатор не дал ответа. Вчера на своих страницах в соцсетях Дмитрий Миронов признался, что власти Москвы обратились с предложением вывозить свой мусор на полигон в Ярославскую область, и даже пообещали за это заплатить. Это вызвало бурю возмущения у ярославцев. Активисты предлагают подписать протестную петицию, а депутаты зовут горожан выходить на пикеты и митинги.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Сидор Пустослов/facebook.com, Подслушано в Тутаеве-VK.com
Продажа авто, мото
Далее: «Ярославль — не свалка для Москвы»: активисты пикетируют здание правительства

Новое на сайте
Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут
Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов

Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов
Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом

Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом
«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу
Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Фильм недели
вчера
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
Комментарии (2): «„Зеркало“ — антимещанское... далее
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
Комментарии (9): ожидаемо что зрители... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 64,15 65,14
EUR 79,65 80,64
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 11.04
USD 62,37 3,80
EUR 76,85 4,97
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.