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Обзор
Доброе утро, Яроколамск! Мусорный скандал обрастает мемами
11 апреля 2018 13:26
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Который день трясёт Ярославль от мусорного скандала. Вечерняя новость о том, что столичные отходы все-таки хотят, помогая Подмосковью, везти в Ярославскую область, вообще не дала спокойно уснуть. Сегодня тема стала раскручиваться с новой силой. Через полчаса в областном правительстве пройдёт брифинг. Заместитель председателя областного правительства Роман Колесов ответит на все вопросы по «мусорной» теме (материал с брифинга появится на сайте 76.ru, следите за обновлениями). А тем временем скандал обрастает шутками.
Публикуем самые яркие мемы:
В начале апреля возле полигона «Скоково» заметили очередь из мусоровозов с московскими номерами. После резонансной ситуации в Волоколамске общественность и депутаты Ярославля забеспокоились, уж не повезли ли в Ярославль складировать московский мусор. В правительстве области успокоили, сообщив, что это машины компании «Хартия», которая с недавних пор занимается вывозом мусора в Дзержинском районе Ярославля. А вот на прямой вопрос от депутатов областной думы, не собираются ли в Ярославль привозить отходы из столицы, губернатор не дал ответа. Вчера на своих страницах в соцсетях Дмитрий Миронов признался, что власти Москвы обратились с предложением вывозить свой мусор на полигон в Ярославскую область, и даже пообещали за это заплатить. Это вызвало бурю возмущения у ярославцев. Активисты предлагают подписать протестную петицию, а депутаты зовут горожан выходить на пикеты и митинги.
Фото: Сидор Пустослов/facebook.com, Подслушано в Тутаеве-VK.com
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