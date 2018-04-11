Доброе утро, Яроколамск! Мусорный скандал обрастает мемами

Так юморист Сидор Пустослов обыграл памятник, где женщина держит на руках умирающего солдата

Который день трясёт Ярославль от мусорного скандала. Вечерняя новость о том, что столичные отходы все-таки хотят, помогая Подмосковью, везти в Ярославскую область, вообще не дала спокойно уснуть. Сегодня тема стала раскручиваться с новой силой. Через полчаса в областном правительстве пройдёт брифинг. Заместитель председателя областного правительства Роман Колесов ответит на все вопросы по «мусорной» теме (материал с брифинга появится на сайте 76.ru, следите за обновлениями). А тем временем скандал обрастает шутками.

Публикуем самые яркие мемы:

В начале апреля заметили московские мусоровозы

Депутаты спросили у губернатора, не повезут ли к нам московский мусор, но ответа не получили

Сидор объединил острые темы весны

В пост губернатора Сидор добавил коллаж, взяв за его основу памятник женщины, держащей на руках умирающего солдата

Жители города переживают: на повторится ли в Ярославле история Волоколамска

В начале апреля возле полигона «Скоково» заметили очередь из мусоровозов с московскими номерами. После резонансной ситуации в Волоколамске общественность и депутаты Ярославля забеспокоились, уж не повезли ли в Ярославль складировать московский мусор. В правительстве области успокоили, сообщив, что это машины компании «Хартия», которая с недавних пор занимается вывозом мусора в Дзержинском районе Ярославля. А вот на прямой вопрос от депутатов областной думы, не собираются ли в Ярославль привозить отходы из столицы, губернатор не дал ответа. Вчера на своих страницах в соцсетях Дмитрий Миронов признался, что власти Москвы обратились с предложением вывозить свой мусор на полигон в Ярославскую область, и даже пообещали за это заплатить. Это вызвало бурю возмущения у ярославцев. Активисты предлагают подписать протестную петицию, а депутаты зовут горожан выходить на пикеты и митинги.