×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Благоустраивали, как могли: в Ярославле затопило двор, отремонтированный прошлым летом

10 апреля 2018 17:43
361 0
благоустройство, Ярославль, двор

Благодарили жители двора на улице Панина в Дзержинском районе чиновников за благоустройство. Прошлым летом возле домов № 37 и 39 уложили новый асфальт, оформили места для парковки, заменили старые опасные деревья на подросшие хвойные саженцы. Красота. Вот только держалась она совсем недолго.

— При производстве работ занизили уровень асфальта и не подумали, что в данном месте нет ливневой канализации. Жители говорили, что будет стоять лужа. Обещали переделать, но в декабре подрядчику подписали все акты выполненных работ, — рассказал активист Андрей Трифф в группе «Дороги Ярославля» в Facebook. — А сейчас сотрудники отдела эксплуатации Дзержинского района, дабы убрать лужу, приезжают и открывают люк «Водоканала», спуская воду в канализацию. Следом приезжают сотрудники «Водоканала» и, ругаясь на всех подряд, данный люк закрывают.

Двор ремонтировали по программе «Решаем вместе», по ней же ярославцы выбрали парки, которые будут благоустраивать в течение шести лет.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Дороги Ярославля / facebook.com, Дороги Ярославля / Facebook
Продажа авто, мото
Далее: «Транспорт в городе может просто встать»: экс-мэр Ярославля раскритиковал работу властей

Новое на сайте
Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут

Снежная метель и северный ветер: весна в Ярославле берёт тайм-аут
Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов

Банк в кармане: ярославцы могут оплачивать счета в несколько кликов
Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом

Будет жарко! Синоптики рассказали, какая погода будет в Ярославле в ближайшие дни и летом
«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу

«Шинник» — «Тюмень»: как ярославцы вырвали победу
Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Фильм недели
сегодня
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
Комментарии (9): ожидаемо что зрители... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,50 63,04
EUR 77,20 77,70
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 11.04
USD 62,37 3,80
EUR 76,85 4,97
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.