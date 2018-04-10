|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Благоустраивали, как могли: в Ярославле затопило двор, отремонтированный прошлым летом
10 апреля 2018 17:43
361 0
Благодарили жители двора на улице Панина в Дзержинском районе чиновников за благоустройство. Прошлым летом возле домов № 37 и 39 уложили новый асфальт, оформили места для парковки, заменили старые опасные деревья на подросшие хвойные саженцы. Красота. Вот только держалась она совсем недолго.
— При производстве работ занизили уровень асфальта и не подумали, что в данном месте нет ливневой канализации. Жители говорили, что будет стоять лужа. Обещали переделать, но в декабре подрядчику подписали все акты выполненных работ, — рассказал активист Андрей Трифф в группе «Дороги Ярославля» в Facebook. — А сейчас сотрудники отдела эксплуатации Дзержинского района, дабы убрать лужу, приезжают и открывают люк «Водоканала», спуская воду в канализацию. Следом приезжают сотрудники «Водоканала» и, ругаясь на всех подряд, данный люк закрывают.
Двор ремонтировали по программе «Решаем вместе», по ней же ярославцы выбрали парки, которые будут благоустраивать в течение шести лет.
Фото: Дороги Ярославля / facebook.com, Дороги Ярославля / Facebook
|
Новое на сайте
Фильм недели
сегодня
«Гоголь. Вий»: в поисках нечистой силы
После вскрытия сундука сгинувшего следователя Якова Гуро Гоголь и его сообщники обнаруживают стопку разрозненных пометок и рисунков, которые могут...
5 апреля
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
ожидаемо что зрители... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров