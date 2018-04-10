Арки-сердца в Ярославле нарядят в розы и бегонии

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В Ярославле после зимы начали «раздевать» арки-сердца, которые перед Новым годом нарядили еловыми ветками. На лето арт-объекты, которые стоят на проспекте Ленина и на Первомайском бульваре украсят цветами.
— Их украсят розами Маритим и бегониями, — рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля. — Работы закончат к маю-июню.
Скоро начнут и высаживать цветы в городских клумбах и в парках. А ещё, чтобы город стал чище после зимы, в Ярославле будут проходить субботники.
Фото: Александра Савельева
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