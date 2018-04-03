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В элитных школах Ярославля установят пропускную систему
3 апреля 2018 20:58
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Сегодня на рабочем совещании в мэрии Ярославля в школах № 4 и 33 предложили установить новые пропускные системы. Они представляют собой турникеты, через которые ученики проходят, приложив персональную карту. При этом на мобильный телефон родителей приходит оповещение, что ребёнок вошёл в школу или вышел из неё. Запустить из планируют в начале следующего учебного года.
— Считаю внедрение подобных систем однозначно полезным и повышающим уровень безопасности, — написала на своей странице в Facebook депутат муниципалитета Евгения Овод. — Это не просто турникеты с сидящим вахтером-чоповцем, но еще и SMS-оповещение пап и мам о местонахождении ребенка. Это своеобразный контроль посещаемости детей и доступа, например, в раздевалки.
Такими системами оснащены многие школы в Москве, в Ярославле же она работает только в школе № 26 в Дзержинском районе.
Установить турникеты планируют за счёт благотворителей, каждый комплект обойдётся примерно в 300 тысяч рублей. Правда, Евгения Овод переживает, кто потом будет платить за обслуживание и квалифицированного охранника.
Также депутат считает, что такими системами должны быть оборудованы не только элитные школы города.
— На данный момент вопрос оборудования подобными системами контроля и управления доступом других школ города вообще не стоит, — написала Евгения Овод. — Я считаю, что надо бы, потому что жизнь, здоровье и безопасность детей должны быть высшей ценностью для взрослых.
Будь в каждой школе Ярославля хорошая система охраны, может? и не смог бы 15-летний подросток пронести с собой пневматический пистолет. Ученика одной из школ Заволжского района за стрельбу отправили в закрытое учебное заведение.
Фото: Евгения Овод/facebook.com
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