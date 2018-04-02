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Город

В Ярославле растёт число жертв нечищенных крыш: сегодня женщине проломило голову куском льда

2 апреля 2018 21:02
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жертвы, лед, Ярославль, крыша

Сегодня в Ярославле жертвой нечищенного льда на крыше дома стала женщина, проходившая мимо. Глыба льда, размером с половину человеческой головы, упала с высоты второго этажа здания на улице Менделеева, 13.

— Сегодня в 14 часов на девушку с крыши двухэтажного дома упала глыба. Ограждения не было, — анонимно публикует автор в «Подслушано в Ярославле». — Скорая ехала около 30 минут. На момент съемок этих фотографий, в 17:45, никаких изменений в плане чистки крыши и установки дополнительных ограждений не произошло. Люди продолжали ходить здесь. Спасибо большое молодым людям, которые оказали первую помощь и вызвали скорую.

Девушке досталось изрядно — удар пришёлся на макушку, а также попало по виску — у пострадавшей тут же пошла кровь.

Позже выяснилось, что крышу этого дома неделю назад пытались почистить рабочие, но вместе со льдом сбивали шифер на крыше, чем вызвали большую злость у жильцов. Видимо, разругавшись с местным жителем, рабочий так и не смог дочистить лёд на этом здании.

Этой зимой в Ярославле подобные трагедии случаются не впервые. Глыбой льда проломило висок маленькой девочке, а в Брагино лавина снега повредила припаркованный у дома автомобиль.

Анна Елкина
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Фото: Подслушано в Ярославле / vk.com, Ярославль Красноперекопский и Фрунзенский / vk.com
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