Сбоит уже четвертый день: власти ответили, что с интернетом в Ярославской области

Ярославцы жалуются на перебои в работе мобильного интернета Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мобильный интернет в Ярославской области работает с перебоями с выходных, 6–7 июня. Тогда над регионом сбили беспилотники. На утро 9 июня в Ярославле наблюдаются проблемы с доступом к различным ресурсам, кроме тех, что включены в так называемый «белый список».

«Вроде опасности БПЛА нет, а интернет не работает, почему?» — задается вопросом подписчик в Tg-канале губернатора.

По данным на 9 июня 9:00 режим беспилотной опасности в Ярославской области не объявлялся. Аэропорт работает без ограничений.

Ответ пришел от Министерства региональной безопасности. Власти пояснили, что интернет ограничивают не они, однако это связано с обстановкой по БПЛА.

«На территории Ярославской области снижение скорости мобильного интернета и мобильной связи производится в зависимости от оперативной обстановки при угрозе атаки БПЛА. Вопрос отключения мобильного интернета и сотовой связи не относится к компетенции органов исполнительной власти Ярославской области. Мероприятия по замедлению мобильного интернета и сотовой связи проводятся в целях обеспечения безопасности вашей жизни и здоровья, а также безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры», — уточнили в Министерстве.

У вас работает мобильный интернет? Да, все хорошо Работают только приложения из «белого списка» Ничего не работает, сижу с wi-fi

В «белый список» ресурсов входят более 120 сервисов и приложений, доступ к которым остается при ограничении работы мобильного интернета в целом.