Сбоит уже четвертый день: власти ответили, что с интернетом в Ярославской области

Мобильный интернет в Ярославской области работает с перебоями с выходных, 6–7 июня. Тогда над регионом сбили беспилотники. На утро 9 июня в Ярославле наблюдаются проблемы с доступом к различным ресурсам, кроме тех, что включены в так называемый «белый список».
«Вроде опасности БПЛА нет, а интернет не работает, почему?» — задается вопросом подписчик в Tg-канале губернатора.
По данным на 9 июня 9:00 режим беспилотной опасности в Ярославской области не объявлялся. Аэропорт работает без ограничений.
Ответ пришел от Министерства региональной безопасности. Власти пояснили, что интернет ограничивают не они, однако это связано с обстановкой по БПЛА.
«На территории Ярославской области снижение скорости мобильного интернета и мобильной связи производится в зависимости от оперативной обстановки при угрозе атаки БПЛА. Вопрос отключения мобильного интернета и сотовой связи не относится к компетенции органов исполнительной власти Ярославской области. Мероприятия по замедлению мобильного интернета и сотовой связи проводятся в целях обеспечения безопасности вашей жизни и здоровья, а также безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры», — уточнили в Министерстве.
У вас работает мобильный интернет?
В «белый список» ресурсов входят более 120 сервисов и приложений, доступ к которым остается при ограничении работы мобильного интернета в целом.
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