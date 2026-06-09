Сбоит уже четвертый день: власти ответили, что с интернетом в Ярославской области

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Люди задаются вопросами, почему возникают проблемы с доступом к Сети

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Ярославцы жалуются на перебои в работе мобильного интернета | Источник: Александр Куренной / 76.RU Ярославцы жалуются на перебои в работе мобильного интернета | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы жалуются на перебои в работе мобильного интернета

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Мобильный интернет в Ярославской области работает с перебоями с выходных, 6–7 июня. Тогда над регионом сбили беспилотники. На утро 9 июня в Ярославле наблюдаются проблемы с доступом к различным ресурсам, кроме тех, что включены в так называемый «белый список».

«Вроде опасности БПЛА нет, а интернет не работает, почему?» — задается вопросом подписчик в Tg-канале губернатора.

По данным на 9 июня 9:00 режим беспилотной опасности в Ярославской области не объявлялся. Аэропорт работает без ограничений.

Ответ пришел от Министерства региональной безопасности. Власти пояснили, что интернет ограничивают не они, однако это связано с обстановкой по БПЛА.

«На территории Ярославской области снижение скорости мобильного интернета и мобильной связи производится в зависимости от оперативной обстановки при угрозе атаки БПЛА. Вопрос отключения мобильного интернета и сотовой связи не относится к компетенции органов исполнительной власти Ярославской области. Мероприятия по замедлению мобильного интернета и сотовой связи проводятся в целях обеспечения безопасности вашей жизни и здоровья, а также безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры», — уточнили в Министерстве.

У вас работает мобильный интернет?

Да, все хорошо
Работают только приложения из «белого списка»
Ничего не работает, сижу с wi-fi

В «белый список» ресурсов входят более 120 сервисов и приложений, доступ к которым остается при ограничении работы мобильного интернета в целом.

Следить за новостями региона даже при сбоях в работе мобильного интернета, можно в канале 76.RU в MAX. Получать оперативные новости о жизни Ярославля и Ярославской области также можно: во «ВКонтакте», в «Одноклассниках» и VK-канале.

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Комментарии
24
Гость
53 минуты
Судя по последним событиям отсутствие интернета ни как не мешает работе БПЛА. Зато очень мешает работе граждан.
Гость
55 минут
Мобильный на улице вообще не работает. И файфай похоже стали замедлять. И дома все плохо открывается
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Гость
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