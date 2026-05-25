В Ярославле нашли подрядчика, который отремонтирует легкоатлетический манеж

Определили подрядчика, который отремонтирует легкоатлетический манеж в Ярославле

В Ярославле нашли подрядчика для ремонта легкоатлетического манежа на улице Чкалова, 20а в Ленинском районе. Работами займется местная компания ООО «Стройгранд». Информацию об этом опубликовали на сайте «Госзакупок» 22 мая 2026 года.

Изначально заказчик — МАУ Ярославля «Дирекция спортивных сооружений» — планировал направить на работы 30,2 млн рублей. Всего в конкурсе участвовали две компании: одна была готова взяться за проект за 25,9 млн рублей, а вторая — за 29,9 млн. В итоге выиграла фирма, предложившая большую сумму за свою работу. При выборе компании учитывался опыт выполнения работ, соответствующих предмету закупки.

ООО «Стройгранд» — строительная компания, зарегистрированная в деревне Сабельницы Ярославского округа в феврале 2020 года. Единственным владельцем и директором организации является Любовь Рылова. Основное направление деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

По данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2025 года выручка компании составила 151,2 млн рублей, при этом чистая прибыль — 758 тысяч рублей.

«Стройгранд» реализует ряд проектов в Ярославской области. В частности, компания выполняет капитальный ремонт Ивняковской школы на улице Луговой, 1а. Работы стоимостью 78,1 млн рублей должны быть завершены до 25 декабря 2026 года.

Также организация занимается капитальным ремонтом детского сада «Ветерок» (стоимость контракта — 30,7 млн рублей, срок завершения — до 31 октября 2026 года). Кроме того, в числе проектов компании — ремонт помещений Ярославского ЦГМС, объекта культурного наследия на улице Кирова, 5/23. Стоимость контракта составляет 8,9 млн рублей.