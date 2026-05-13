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Город В Ярославле предложили переименовать Дом российско-французской дружбы

В Ярославле предложили переименовать Дом российско-французской дружбы

Во что его могут переформатировать

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Дом дружбы «Ярославль-Пуатье» могут переименовать | Источник: Александр Куренной / 76.RUДом дружбы «Ярославль-Пуатье» могут переименовать | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дом дружбы «Ярославль-Пуатье» могут переименовать

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле предложили переименовать Дом дружбы «Ярославль-Пуатье», который находится на Богоявленской площади. Об этой идее 13 мая рассказал депутат Константин Шлапак на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города. По словам Шлапака, предложение высказывалось на заседании экспертного совета по туризму при обсуждении развития этой сферы.

— Прозвучало предложение переименовать Дом российско-французской дружбы просто в Дом дружбы. Мне кажется, это правильно. Мы сейчас дружим со всеми, за исключением французов. Поэтому давайте менять исторические названия тоже. И антураж этого помещения, наверное, больше должен быть настроен на города-побратимы, с которыми мы реально дружим, — выступил Константин Шлапак.

Он добавил, что делегациям из этих городов (с которыми мы дружим — Прим.ред.) было бы приятно увидеть экспозиции, посвященные им, в Доме дружбы.

Пуатье — город во Франции. Договор о побратимских связях между Пуатье и Ярославлем был подписан в 1970 году. С 2022 года фактическая деятельность по договору отсутствует.

Напомним, Камень Дружбы, на который нанесены названия бывших городов-побратимов Ярославля, собираются убрать с площади Волкова города. Об этом в ответе на обращение ярославского активиста Сергея Казанского сообщил заместитель мэра Вячеслав Гаврилов. Камень планируют переместить в парк «Дружба» у Октябрьской площади.

Что думаете об идее переименовать дом российско-французской дружбы?

Правильно, надо это сделать
Так и к советским названиям улиц можно придраться. Оставьте всё, как есть
Мне всё равно
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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
33
Гость
13 мая, 20:37
А у нас ведь ещё куча городов Побратимов имеется! С ними что делать будем, разрушим, или оставим? Это очень важно на сегодняшний день!🤕🤕🤕
Гость
13 мая, 19:40
Лишь бы что принимать,деревья побелите,обезопасте от вредителей
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Гость
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