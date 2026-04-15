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Город Ярославский ресторан отметили международной премией

Ярославский ресторан отметили международной премией

В нем подают самовар чая и блюда по старинным рецептам

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Ярославский ресторан «Закрома» попал в топ-100 лучших международной премии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославский ресторан «Закрома» попал в топ-100 лучших международной премии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский ресторан «Закрома» попал в топ-100 лучших международной премии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский ресторан русской кухни «Закрома» попал в 100 лучших по версии Международной ресторанной премии WhereToEat International 2026 года. Заведение рестораторов Алексея Новикова и Павла Кашникова расположилось на 57-м месте.

«Новый масштаб ресторанного рейтинга, объединяющий гастрономические сцены России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Узбекистана. Это проект про открытия: новые имена, локальные традиции и маршруты, которые раньше не были на общей карте. Здесь гастрономия становится языком, на котором страны говорят друг с другом», — прокомментировали организаторы премии.

Напомним, в апреле 2025-го команда ресторана получала почетную федеральную награду — приз Национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2025». Кроме того, в прошлом году «Закрома» попадали на 92-ю строчку российского рейтинга WTE Russia.

WHERETOEAT (WTE) — независимая ресторанная премия, основанная в 2013 году Ассоциацией гастрономических журналистов России. Итоговые перечни формируются на основе анонимного голосования коллегии с экспертами из ресторанной, гостиничной и винной индустрии, а также ведущие представители профильных СМИ.

Ресторан оформлен в древнерусском стиле: один из залов украшает русская печь, огромный сундук, кованные детали и столы-пряники. В меню — русские блюда, приготовленные по современным технологиям.

Во втором зале гости смогут следить за работой поваров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВо втором зале гости смогут следить за работой поваров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Зал украшает огромный сундук | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗал украшает огромный сундук | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На окнах&nbsp;— ставни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа окнах&nbsp;— ставни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Гости смогут заказать чайную церемонию с самоваром | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГости смогут заказать чайную церемонию с самоваром | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

К примеру, в заведении подают щеку бычка с картофелем, тушеной морковью и кремом из сельдерея за 1490 рублей, утиную грудку с вяленой свёклой, кремом из сельдерея и соусом на брусничном взваре за 890 рублей, гречневую кашу с томленым кологривским гусем, сморчками и муссом из запеченного лука за 1190 рублей и другие позиции. Также в меню есть самовар с черным чаем за 2490 рублей.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», средний чек в заведении — две тысячи рублей. Оценка заведения — 5 звезд при 1253 отзывах.

Авторы концепции — рестораторы Павел Кашников и Алексей Новиков. Вместе с партнерами они развивают проекты Good Karma Restaurants, куда входят грузинские рестораны «Мамука», паназиатские кафе «Манеки», ресторан авторской кухни Павла Трифонова «Сказка. Еда и вино», итальянский ресторан «Остерия Лючия», ресторан восточной кухни «Сайёра» и другие. Проекты работают в Ярославле, Рыбинске, Костроме и Иванове.

В топ-100 Международной ресторанной премии также попал ресторан «Гроза» из соседней Костромы. Заведение разместилось на 31 строчке рейтинга.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», у «Грозы» также оценка 5 при 12398 отзывах. Средний чек — 2500 рублей.

В меню представлены классические и авторские позиции. Например, дикий сом горячего копчения за 890 рублей, векошник с рыжиками за 490 рублей, кологривский гусь за 1520 рублей или борщ с говяжьей грудинкой с хлебом и салом за 540 рублей.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Ресторан Премия Гастрономия
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Комментарии
7
Гость
17 апреля, 08:10
Ну вот мы с супругой в феврале отравились в мамуке, нашу жалобу тупо проигнорировали, хотя нас всю ночь полоскало с температурой 37. Судя по отзывам в Яндекс мы были не одни в тот вечер. Это я к чему, у мамуки и закрома одни и те же владельцы. Так что я бы 300 раз подумал на месте людей: стоит ли рисковать своим здоровьем и идти туда. Для меня ответ однозначный -нет! Тем более, ведь даже не извинились!
Гость
15 апреля, 21:53
А кафе Город в подвале Фараона каждый день кормит сотни ярославцев. И они не променяют его ни на какой ресторан. И ваши топ-100 нам фиолетовы.
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Гость
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