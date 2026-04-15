Ярославский ресторан отметили международной премией

Ярославский ресторан «Закрома» попал в топ-100 лучших международной премии Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский ресторан русской кухни «Закрома» попал в 100 лучших по версии Международной ресторанной премии WhereToEat International 2026 года. Заведение рестораторов Алексея Новикова и Павла Кашникова расположилось на 57-м месте.

«Новый масштаб ресторанного рейтинга, объединяющий гастрономические сцены России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Узбекистана. Это проект про открытия: новые имена, локальные традиции и маршруты, которые раньше не были на общей карте. Здесь гастрономия становится языком, на котором страны говорят друг с другом», — прокомментировали организаторы премии.

Напомним, в апреле 2025-го команда ресторана получала почетную федеральную награду — приз Национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2025». Кроме того, в прошлом году «Закрома» попадали на 92-ю строчку российского рейтинга WTE Russia.

WHERETOEAT (WTE) — независимая ресторанная премия, основанная в 2013 году Ассоциацией гастрономических журналистов России. Итоговые перечни формируются на основе анонимного голосования коллегии с экспертами из ресторанной, гостиничной и винной индустрии, а также ведущие представители профильных СМИ.

Ресторан оформлен в древнерусском стиле: один из залов украшает русская печь, огромный сундук, кованные детали и столы-пряники. В меню — русские блюда, приготовленные по современным технологиям.

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К примеру, в заведении подают щеку бычка с картофелем, тушеной морковью и кремом из сельдерея за 1490 рублей, утиную грудку с вяленой свёклой, кремом из сельдерея и соусом на брусничном взваре за 890 рублей, гречневую кашу с томленым кологривским гусем, сморчками и муссом из запеченного лука за 1190 рублей и другие позиции. Также в меню есть самовар с черным чаем за 2490 рублей.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», средний чек в заведении — две тысячи рублей. Оценка заведения — 5 звезд при 1253 отзывах.

Авторы концепции — рестораторы Павел Кашников и Алексей Новиков. Вместе с партнерами они развивают проекты Good Karma Restaurants, куда входят грузинские рестораны «Мамука», паназиатские кафе «Манеки», ресторан авторской кухни Павла Трифонова «Сказка. Еда и вино», итальянский ресторан «Остерия Лючия», ресторан восточной кухни «Сайёра» и другие. Проекты работают в Ярославле, Рыбинске, Костроме и Иванове.

В топ-100 Международной ресторанной премии также попал ресторан «Гроза» из соседней Костромы. Заведение разместилось на 31 строчке рейтинга.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», у «Грозы» также оценка 5 при 12398 отзывах. Средний чек — 2500 рублей.