Постановление уже подписано: сколько денег вернут жителям Ярославля за установку шлагбаумов

Мэр Ярославля Артём Молчанов подписал постановление о выплате компенсаций за установку шлагбаумов жителям домов, дворы которых входят в зону платных парковок и прилегающих к ним территорий.
В документе указано, что претендовать на субсидию могут ТСЖ, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, иные потребительские кооперативы, организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, либо собственники помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непосредственное управление таким домом.
Власти готовы компенсировать максимум 90 тысяч рублей на приобретение или изготовление одного шлагбаума. В случае, если шлагбаумов будет несколько, компенсация может вырасти до 180 тысяч рублей, но не больше этой суммы.
Чтобы получить субсидию, нужно провести общее собрание жильцов дома, на котором будет решено приобрести шлагбаум и включить его в общедомовое имущество, которое будет содержаться за счет средств собственников. В случае, если речь идет о непосредственном управлении домом, нужно выбрать уполномоченное лицо, которое будет выступать в интересах жильцов дома.
Кто может претендовать на выплаты
Субсидии положены жителям ряда улиц и дворов в центре Ярославля.
расположенных на территории, ограниченной Которосльной набережной от Волжской набережной до пересечения с улицей Чайковского;
улицей Чайковского от Которосльной набережной до пересечения с улицей Большой Октябрьской;
улицей Большой Октябрьской от пересечения с улицей Чайковского до пересечения с улицей Победы;
улицей Победы от пересечения с улицей Большой Октябрьской до пересечения с внутриквартальным проездом ул. Победы — просп. Ленина;
проспект Ленина от пересечения с внутриквартальным проездом ул. Победы — просп. Ленина до Волжской набережной;
Волжской набережной от пересечения с проспектом Ленина до Которосльной набережной.
Также на выплаты могут рассчитывать жители домов, расположенных неподалеку от платной парковки на территории воказала Ярославль-Главный.
Территория, ограниченная железнодорожными путями в районе вокзала Ярославль -Главный до улицы Павлика Морозова;
улица Павлика Морозова до пересечения с площадью Ярославль Главный;
улица Чехова от площади Ярославль Главный до пересечения с улицей Угличской;
улица Угличская от пересечения с улицей Чехова до пересечения с проспектом Ленина;
проспект Ленина от пересечения с улицей Угличской до пересечения с улицей Полиграфической;
улица Полиграфическая от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с улицей Ухтомского;
улица Ухтомского до пересечения с площадью Ярославль Главный и железнодорожными путями до улицы Павлика Морозова.
Ранее стало известно, что латные парковки в Ярославле заработают с 20 декабря. Для жителей региона будут действовать скидки в течение четырех часов.
Обо всем, что известно о создании платных парковок в регионе, мы сообщаем в специальном сюжете.