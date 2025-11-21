Постановление уже подписано: сколько денег вернут жителям Ярославля за установку шлагбаумов

Сколько денег вернут ярославцам за установку шлагбаумов

Мэр Ярославля Артём Молчанов подписал постановление о выплате компенсаций за установку шлагбаумов жителям домов, дворы которых входят в зону платных парковок и прилегающих к ним территорий.

В документе указано, что претендовать на субсидию могут ТСЖ, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, иные потребительские кооперативы, организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, либо собственники помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непосредственное управление таким домом.

Власти готовы компенсировать максимум 90 тысяч рублей на приобретение или изготовление одного шлагбаума. В случае, если шлагбаумов будет несколько, компенсация может вырасти до 180 тысяч рублей, но не больше этой суммы.

Чтобы получить субсидию, нужно провести общее собрание жильцов дома, на котором будет решено приобрести шлагбаум и включить его в общедомовое имущество, которое будет содержаться за счет средств собственников. В случае, если речь идет о непосредственном управлении домом, нужно выбрать уполномоченное лицо, которое будет выступать в интересах жильцов дома.

Кто может претендовать на выплаты

Субсидии положены жителям ряда улиц и дворов в центре Ярославля.