Город В Ярославской области установят огромный светодиодный экран за 40,3 млн. Где именно

В Ярославской области установят огромный светодиодный экран за 40,3 млн. Где именно

Публикуем информацию с сайта «Госзакупок»

508
В Ярославской области установят светодиодный экран | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ Ярославской области установят светодиодный экран | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославской области установят светодиодный экран

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В Ярославской области установят огромный светодиодный экран. Его планируют разместить на территории открытого лыжно-биатлонного комплекса «Демино» в Рыбинском районе. Информация об этом опубликована на сайте «Госзакупок».

За поставку и установку экрана готовы заплатить максимум 40,3 миллиона рублей. Заказчиком выступает спортивная школа олимпийского резерва № 4. Работы должны быть проведены не позднее 20 декабря 2025 года.

«Поставляемый товар должен быть новым (не ранее 2025 года выпуска) товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, свободный от прав третьих лиц», — говорится в документах.

Указано, что размер экрана должен составлять не меньше 24,74 метра, но не больше 25,2 метра в ширину. А также не менее 8,5 метра, но не более 8,75 метра в высоту.

Как будет установлен экран | Источник: «Госзакупки»Как будет установлен экран | Источник: «Госзакупки»

Как будет установлен экран

Источник:

«Госзакупки»

Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 20 октября 2025 года. Поставщика определят 23 октября.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
